ALANYA'DA tarımsal elektrik aboneliği almak isteyen üreticilerin yaşadığı koordinat sorunu çözüme kavuştu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, uzun süredir üreticilerin önünde engel oluşturan sorunun giderilmesi için yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini duyurdu. Daha önce koordinat bilgisi ve ilgili kurumlardan alınması gereken yazılar nedeniyle abonelik işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını belirten Göktepe, yeni uygulamayla bu sorunun ortadan kaldırıldığını ifade etti.

DÖRT AYLIK GİRİŞİM SONUÇ VERDİ

Sorunun çözümü için birçok kurum ve yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktepe, "Tarımsal elektrikle ilgili bir sorunun çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu sorunun çözüme kavuşmasının mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tarımsal elektrik aboneliğinde koordinat hususu son derece önemliydi. Üreticilerimiz elektrik aboneliği almak istediklerinde koordinat bilgilerini belirtemedikleri ve ilgili kurumlardan gerekli yazıları alamadıkları için mevzuat gereği işlemlerde tıkanıklık yaşıyordu. Bu nedenle tarımsal elektrik aboneliklerini alamıyorlardı" dedi.

Çözüm için önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek konuyu Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığına taşıdıklarını belirten Göktepe, "Öncelikle önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu ilettik. Ardından Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşmeler gerçekleştirdik. CK müdürümüz Semih Bey, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve AK Parti Alanya İlçe Başkanımız Şarani Tavlı ile yaptığımız istişareler sonucunda yaklaşık dört aydır üzerinde çalıştığımız bu konuyu sonuçlandırdık ve çözüme kavuşturduk" diye konuştu.

ÜRETİCİLER SADECE TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK

Yeni uygulamanın üreticilere önemli kolaylık sağlayacağını vurgulayan Göktepe, "Bundan böyle tarımsal elektrik aboneliği almak isteyen üreticilerimiz CK müdürlüğüne gittiklerinde yalnızca bir taahhütname imzalayarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Artık hem DSİ Müdürlüğünden hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ayrıca yazı almalarına gerek kalmayacak. Üreticilerimiz koordinata dayalı elektrik aboneliklerini çok daha kolay bir şekilde alabilecekler. Bu gelişmenin tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.