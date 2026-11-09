Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Bankaların, marketlerin, akaryakıt istasyonlarının ve çeşitli mağazaların alışveriş karşılığında müşterilerine sunduğu bonus, para puan ve ödül puanlarının bir bölümü, belirlenen süre içerisinde kullanılmadığı takdirde silinebiliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, vatandaşların yıl boyunca biriktirdikleri puanları kaybetmemeleri için kart bakiyelerini ve kampanya koşullarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

31 ARALIK TARİHİNE DİKKAT!

Bazı bankalar ve işletmeler, müşterilerine sundukları alışveriş puanları için yıl sonunu son kullanım tarihi olarak belirliyor.

Bu kapsamda 31 Aralık 2026 tarihine kadar kullanılmayan bazı puanlar, kampanya şartlarına bağlı olarak geçerliliğini kaybedebilecek.

Ancak tüm kredi kartları ve sadakat programları için ortak bir son kullanım tarihi bulunmuyor. Bazı puanlar yıl sonunda silinirken, farklı kampanyalarda daha erken veya daha geç tarihler uygulanabiliyor.

Bu nedenle tüketicilerin, puanlarını kaybetmemek için ilgili banka veya işletmenin belirlediği koşulları incelemesi gerekiyor.

SADECE KREDİ KARTLARINI KAPSAMIYOR

Yıl sonunda geçerliliğini kaybedebilecek puanlar yalnızca kredi kartlarıyla sınırlı değil.

Marketlerden akaryakıt istasyonlarına, giyim mağazalarından alışveriş merkezlerine kadar birçok işletmenin sunduğu sadakat programlarında da benzer uygulamalar bulunuyor.

Son kullanım tarihi olabilen puan türleri arasında şunlar yer alıyor:

Kredi kartı ve banka kartlarında biriken bonus ve para puanlar

Marketlerin müşteri sadakat kartlarındaki alışveriş puanları

Akaryakıt şirketlerinin kampanya puanları

Giyim ve perakende mağazalarının ödül puanları

Alışveriş merkezlerinin sadakat programları

Seyahat ve alışverişlerden kazanılan mil ve ödül puanları

Puanların kullanım süreleri ve geçerlilik koşulları, ilgili işletmenin kampanya kurallarına göre farklılık gösteriyor.

PUANLARINIZIN SİLİNİP SİLİNMEYECEĞİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, tüketicilerin puan bakiyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarındaki kart ve ödül puanları bölümlerinden mevcut bakiyelerini öğrenebiliyor.

Ayrıca müşteri hizmetleri aracılığıyla puanların son kullanım tarihleri hakkında bilgi alınabiliyor.

Market ve mağazaların sadakat kartlarında biriken puanlar ise ilgili işletmelerin uygulamalarından veya müşteri hizmetlerinden sorgulanabiliyor.

HABERSİZ SİLİNEN PUANLAR İÇİN İTİRAZ HAKKI

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de biriken puanların önceden haber verilmeden silinmesi.

İbrahim Güllü, kampanya başlangıcında puanların kullanım süresine ilişkin herhangi bir koşul belirtilmemişse işletmelerin sonradan tek taraflı olarak puanları silmesinin tüketici hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Puanların kullanım koşullarının açık ve anlaşılır olması gerektiğini vurgulayan Güllü, tüketicilerin zamanında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

PUANLARI SİLİNENLER HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİR

Kredi kartı veya sadakat kartındaki puanların hukuka aykırı şekilde silindiğini düşünen tüketiciler, ilgili banka ya da işletmeye yazılı başvuruda bulunabiliyor.

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, başvurudan sonuç alınamaması halinde uyuşmazlığın niteliğine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurulabileceğini belirtti.

İtiraz sürecinde puan bakiyesini gösteren ekran görüntüleri, kampanya şartları, alışveriş fişleri ve işletmeyle yapılan yazışmalar delil olarak kullanılabiliyor.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT

Tüketici dernekleri, yıl sonu yaklaşırken vatandaşların kartlarında biriken puanları kontrol etmelerini öneriyor.

Özellikle puanların son kullanım tarihinin öğrenilmesi, kampanya mesajlarının incelenmesi ve mevcut bakiyelerin kayıt altına alınması önem taşıyor.

TÜKONFED, tüketicilerin alışveriş yaparak kazandıkları hakların korunması gerektiğini vurgularken, işletmelerin puan silme işlemlerinden önce müşterilerini açık şekilde bilgilendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.