Alanya'da yaşanan olay, çocuklara yönelik şiddet konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Konaklı Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki N.B., bakmakta zorlandığı 6 yaşındaki oğlunu Antalya'daki bir çocuk bakım kuruluşuna yerleştirmek istedi. Ancak çocuğun sağlık kontrolü sırasında vücudunda darp izlerinin fark edilmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDE DARP İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, anne N.B., oğlunun bakımını üstlenemediği gerekçesiyle çocuğunu devlet korumasına bırakmak için başvuruda bulundu.

Başvuru sürecinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 yaşındaki erkek çocuğun vücudunda darp izleri tespit edildi. Durumdan şüphelenen yetkililer, konuyu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

İhbar üzerine çocuğun maruz kaldığı şiddet iddiasıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

KONAKLI JANDARMASI HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesinin ardından Konaklı Jandarma ekipleri harekete geçti. Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne N.B., ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli anne, nöbetçi savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, N.B.'yi altsoya karşı kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

31 YAŞINDAKİ ANNE TUTUKLANDI

Alanya Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan N.B., altsoya karşı kasten yaralama suçlaması kapsamında tutuklandı.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından 31 yaşındaki anne, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından 6 yaşındaki erkek çocuk, Antalya'daki ilgili çocuk koruma kuruluşu tarafından koruma altına alındı.

Çocuğun bakım ve korunmasına yönelik işlemler ilgili kurumlar tarafından üstlenilirken, annesi hakkında başlatılan adli süreç tutuklama kararıyla devam etti.