MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il ve 1000 ilçe hedefi, Alanya'nın il olma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Antalya Hürses yazarı Ayla Çekiç, olası değişimin turizm, nüfus, vergi gelirleri ve kamu yönetimine etkilerini değerlendirdi. Ancak Alanya'nın il statüsü kazanmasına ilişkin henüz kesinleşmiş bir yasal düzenleme bulunmuyor.

ALANYA'NIN İL OLMA TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'deki il sayısını 81'den 100'e, ilçe sayısını ise 922'den 1000'e çıkarma hedefi, uzun yıllardır il olma talebinin dile getirildiği Alanya'da yeni bir tartışma başlattı.

Bahçeli'nin Kasım 2026 başında kamuoyuna yansıyan açıklamalarında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor. Basına yansıyan aday listelerinde Alanya da yer alıyor. Bununla birlikte yeni illerin kesin sınırları, kuruluş takvimi ve idari yapılanmasına ilişkin yürürlüğe girmiş bir kanun bulunmuyor.

Antalya Hürses yazarı Ayla Çekiç, 8 Kasım 2026 tarihli köşe yazısında tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Çekiç, Alanya'nın il olabilecek ekonomik büyüklüğe sahip olup olmadığından çok, olası ayrılığın Antalya ve Alanya açısından doğuracağı sonuçların hesaplanması gerektiğine öne çıktı.

ALANYA'NIN NÜFUSU ANTALYA'DAN AYRILIRSA NE OLUR?

Türkiye İstatistik Kurumunun 9 Şubat 2026'da yayımladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Alanya'nın 2025 yılı sonundaki nüfusu 371 bin 547 kişi olarak kaydedildi. İlçenin nüfusu bir önceki yıla göre 9 bin 674 kişi arttı.

Aynı dönemde Antalya'nın toplam nüfusu 2 milyon 777 bin 677 kişi oldu. Bu verilere göre Alanya, Antalya nüfusunun yaklaşık yüzde 13,4'ünü oluşturuyor.

Alanya'nın mevcut ilçe sınırlarıyla ayrı bir il haline gelmesi durumunda, 2025 nüfus verileri esas alındığında Antalya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 406 bine gerileyecek. Bu hesap yalnızca mevcut nüfusun idari olarak ayrılmasını gösteriyor; gelecekteki nüfus değişimlerini kapsamıyor.

Yeni kurulabilecek Alanya iline Gazipaşa, Gündoğmuş veya Akseki gibi çevre ilçelerin bağlanması halinde ise nüfus ve coğrafi sınırlar farklılaşacak. Ancak bu ilçelerin Alanya'ya bağlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

ANTALYA TURİZM GELİRLERİNİ KAYBEDER Mİ?

Alanya'nın il olması halinde en önemli değişikliklerden biri turizm istatistiklerinde yaşanabilir. Antalya Hürses'teki değerlendirmeye göre Alanya, Antalya'nın konaklama hareketinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve ilçenin turistik yatak kapasitesi 150 binin üzerinde bulunuyor.

Alanya'nın ayrı bir il olarak kaydedilmesi durumunda ilçedeki konaklama tesisleri, turist sayıları ve gecelemeler Antalya'nın il bazlı istatistiklerinden ayrılacak. Ancak bu durum turizm faaliyetlerinin veya ekonomik üretimin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Alanya'daki oteller faaliyetlerini sürdürecek, turizm işletmeleri hizmet vermeye devam edecek. Değişiklik, ekonomik faaliyetlerin hangi ilin istatistiklerinde gösterileceğini etkileyecek.

Bu nedenle Antalya'nın turizm verilerinde oluşabilecek düşüş ile bölgenin gerçek ekonomik kaybının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

17 MİLYAR LİRALIK VERGİ GELİRİ TARTIŞMASI

Ayla Çekiç'in yazısında, 2025 yılında Alanya'dan yaklaşık 17 milyar lira vergi toplandığı bilgisine de yer verildi. Söz konusu tutar, ilçenin ekonomik büyüklüğünü gösteren önemli veriler arasında değerlendiriliyor.

Ancak vergi tahsilatının doğrudan belediye geliri anlamına gelmediği unutulmamalı. Türkiye'de merkezi yönetim vergileri ile belediyelerin öz gelirleri ve merkezi bütçeden aldıkları paylar farklı mali düzenlemelere tabi bulunuyor.

Alanya'nın il olması halinde vergi tahsilatının idari kayıtlardaki dağılımı değişebilecek olsa da bu durum, toplanan vergilerin tamamının yeni kurulacak ilin bütçesine aktarılacağı anlamına gelmiyor.

Asıl mali değerlendirme; belediyelerin gelir paylaşımı, kamu yatırımlarının finansmanı, mevcut borçlar ve yeni kurulacak kurumların giderleri üzerinden yapılmak zorunda.

ALANYA İL OLURSA HANGİ KURUMLAR DEĞİŞECEK?

İl statüsü, yalnızca yerleşim yerinin adının değiştirilmesinden ibaret değil. Yeni bir ilin kurulması, merkezi yönetimin taşra teşkilatının ve yerel yönetim yapısının yeniden düzenlenmesini gerektiriyor.

Alanya'nın il olması halinde valilik, il emniyet müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü gibi kurumların oluşturulması gündeme gelecek.

Bunun yanında mevcut kamu binalarının kullanımı, personel ihtiyacı, yeni hizmet birimlerinin kurulması ve bütçe tahsisleri gibi konuların da karara bağlanması gerekecek.

Alanya'nın Antalya kent merkezine uzaklığı dikkate alındığında bazı idari işlemlerin doğrudan ilçede yürütülmesi, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi kurulacak kurumların yetkilerine, personel kapasitesine ve ayrılacak kaynaklara bağlı olacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NASIL ETKİLENİR?

Olası idari değişimin en önemli sonuçlarından biri Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanında ortaya çıkabilir.

Alanya'nın Antalya'dan ayrılması halinde büyükşehir belediyesinin mevcut hizmet sorumluluklarının, gelir paylaşımının ve altyapı yatırımlarının yeni idari sınırlara göre yeniden değerlendirilmesi gerekecek.

Özellikle ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, atık yönetimi ve bölgesel altyapı hizmetlerinin hangi kurumlar tarafından yürütüleceği önem taşıyor.

Alanya Belediyesinin yeni statüsü de ayrıca düzenlenmek zorunda. İl statüsü kazanılması, tek başına büyükşehir belediyesi kurulacağı anlamına gelmiyor.

GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI HANGİ İLDE KALACAK?

Alanya'nın il olma senaryosunda yanıt bekleyen konulardan biri de Gazipaşa-Alanya Havalimanının idari konumu.

Havalimanı mevcut durumda Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırlarında bulunuyor. Dolayısıyla yalnızca Alanya'nın mevcut sınırlarıyla il yapılması halinde havalimanının bulunduğu yerin idari statüsü kendiliğinden değişmeyecek.

Gazipaşa'nın yeni kurulacak Alanya iline bağlanması ise farklı bir idari sınır düzenlemesi gerektirecek.

Bu ayrım, havalimanına erişim, bölgesel ulaşım planlaması ve kamu yatırımlarının koordinasyonu açısından önem taşıyor.

ALANYA'NIN İL OLMASI İÇİN HANGİ YASAL SÜREÇ GEREKİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 126. maddesi, merkezi idare kuruluşunda coğrafi durumun, ekonomik şartların ve kamu hizmetlerinin gereklerinin esas alınmasını öngörüyor.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yeni bir ilin kurulması kanuni düzenleme gerektiriyor. Bu nedenle siyasi parti açıklamaları veya kamuoyunda paylaşılan aday listeleri tek başına bir ilçeye il statüsü kazandırmıyor.

Alanya'nın il olması için gerekli düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yeni ilin sınırları ile diğer ilçelerle idari ilişkileri de ilgili yasal düzenlemelerle belirlenmek zorunda.

Dolayısıyla Alanya'nın hangi tarihte il olacağına ilişkin kesin bir takvim açıklanmış değil.

İL OLMAK ALANYA'NIN SORUNLARINI ÇÖZER Mİ?

Antalya Hürses yazarı Ayla Çekiç, il statüsünün kamu hizmetlerine erişim açısından fırsatlar oluşturabileceğini ancak tek başına ekonomik kalkınma sağlamayacağını vurguluyor.

Alanya'nın trafik yoğunluğu, konut maliyetleri, plansız yapılaşma ve altyapı ihtiyacı gibi sorunlarının çözümü, idari statüden bağımsız olarak yatırım ve planlama gerektiriyor.

İl statüsüyle birlikte kamu kurumlarının yerelde güçlendirilmesi bazı hizmetlerin daha hızlı yürütülmesini sağlayabilir. Buna karşılık yeni idari teşkilatın kurulması ilave personel, bina ve işletme maliyetleri doğurabilir.

Bu nedenle olası değişimin ekonomik yararları ile kamu bütçesine getireceği yükün birlikte hesaplanması önem taşıyor.

ALANYA'NIN İL OLMA SÜRECİNDE SON DURUM

9 Kasım 2026 itibarıyla Alanya'nın il statüsü kazanacağına ilişkin kesinleşmiş bir kanun ve uygulama takvimi bulunmuyor. MHP'nin 100 il ve 1000 ilçe hedefi siyasi gündemdeki yerini korurken yeni illerin sınırlarına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Antalya açısından nüfus, turizm istatistikleri ve belediye hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi; Alanya açısından ise kamu yönetiminin güçlendirilmesi ve yeni kurumların finansmanı temel başlıklar olarak öne çıkıyor.

Alanya'nın il olması halinde ortaya çıkacak gerçek mali ve idari tablonun belirlenebilmesi için öncelikle yeni ilin sınırlarının, bağlı ilçelerinin ve kamu kurumlarının görev paylaşımının netleşmesi gerekiyor.