Antalya'da öğrenci ve velilerin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığının 81 ile gönderdiği çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Antalya'daki öğrenciler de bu tarihte yaz tatilinin ardından ders başı yapacak.

UYUM EĞİTİMİ 7 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ders zilinden önce bazı öğrenciler için okula uyum süreci başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, liselerin hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına uyumu kolaylaştırmaya yönelik rehberlik çalışmaları yapılacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI

Öğretmenlerin yeni dönem öncesindeki mesleki çalışma süreci ise 1 Eylül'de başladı. MEB'in açıkladığı programa göre 1-4 Eylül arasındaki mesleki çalışmalar çevrim içi gerçekleştiriliyor. Uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül haftasında ise çalışmalar yüz yüze devam edecek.

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 500 BİN ÖĞRENCİ VAR

Yeni eğitim döneminin başlaması Antalya'da geniş bir öğrenci ve eğitim çalışanı kitlesini ilgilendiriyor. Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün güncel verilerinde il genelinde 2 bin 236 okul ve kurum, 23 bin 777 derslik, 38 bin 492 öğretmen ve 499 bin 669 öğrenci bulunuyor.

Bir önceki eğitim öğretim yılının sonunda ise Antalya genelinde 1.774 okulda 484 bin 576 öğrenci karne almış, 36 bin 295 öğretmen görev yapmıştı. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün güncel göstergeleri, yeni dönem öncesinde öğrenci ve öğretmen sayısının daha yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.

İLK ARA TATİL KASIM AYINDA

MEB takvimine göre 14 Eylül'de başlayacak birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönem için 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.

YAZ TATİLİ 25 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İkinci dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB'in çalışma takviminde 2026-2027 eğitim öğretim yılının son günü ise 25 Haziran 2027 Cuma olarak belirlendi. Böylece 14 Eylül'de başlayacak eğitim yılı, iki dönem ve iki ara tatilin ardından haziran sonunda tamamlanacak.