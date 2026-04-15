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MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
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İLANEN TEBLİGAT
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MANAVGAT BELEİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA SİCİL NO,ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖEDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLCEKTİR.BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE ,YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. ( 49.GRUP1.KISIM ÖDEME EMRİ , METİN DÜZENLEME TARİHİ 08.04.2026)
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S.NO
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SİCİLİ
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ADI VE SOYADI (ÜNVANI)
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ÖDEME EMRİ GURUBU
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ÖDEME EMRİ DÜZENLEME TARİHİ
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ÖDEME EMRİ NUMARASI
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ADRESİ
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VERGİ DÖNEMİ
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VERGİ NEVİ
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VERGİ ASLI TUTARI
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1
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4954
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YAKUP ÖZEN VARİSLERİ
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49
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08/08/2025
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422267
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ESKİ ADRES:SİDE MAH.YASEMİN SK.KAPI:25 DAİRE:1 MANAVGAT/ANTALYA
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2025
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EMLAK
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68,615.47
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2
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8887
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HAVVA ŞAHİN VARİSLERİ
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49
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08/08/2025
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422837
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ÖRNEK MAH.1510 SK.ANDIZLI SİTESİ A BLOK KAPI:2 DAİRE:6 MANAVGAT/ANTALYA
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2021-2025
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EMLAK
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46,881.55
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3
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16573
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SALİH ŞENLİ VARİSLERİ
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49
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08/08/2025
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424125
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ŞELALE MAH.ŞELALE KÜME EVLERİ KAPI:7 MANAVGAT/ANTALYA
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2025
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EMLAK
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39,424.50
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4
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29687
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MİCHEAL SAMUEL WADSWORTH
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49
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08/08/2025
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425436
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ADRES KAYDI BULUNAMADI.ESKİ ADRES:KARACALAR ADALAR ATO TATİL SİTESİ 0 DAİRE:202 MANAVGAT/ANTALYA
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2025
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EMLAK
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38,170.00
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5
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12514
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KAHVECİ TURZ.İNŞ.TEKS.GIDA TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
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49
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08/08/2025
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423399
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SİDE MAH.KİREMİTHANE SOK.KALE BEACH OTEL KAPI:105 MANAVGAT/ANTALYA
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2024-2025
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EĞLENCE-KATI ATIK-İLAN
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76,506.80
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#ilangovtr Basın No ILN02448257