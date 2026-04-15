MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLANEN TEBLİGAT

MANAVGAT BELEİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA SİCİL NO,ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖEDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103,104,105,106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLCEKTİR.BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE ,YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI , AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. ( 49.GRUP1.KISIM ÖDEME EMRİ , METİN DÜZENLEME TARİHİ 08.04.2026)

S.NO

SİCİLİ

ADI VE SOYADI (ÜNVANI)

ÖDEME EMRİ GURUBU

ÖDEME EMRİ DÜZENLEME TARİHİ

ÖDEME EMRİ NUMARASI

ADRESİ

VERGİ DÖNEMİ

VERGİ NEVİ

VERGİ ASLI TUTARI

1

4954

YAKUP ÖZEN VARİSLERİ

49

08/08/2025

422267

ESKİ ADRES:SİDE MAH.YASEMİN SK.KAPI:25 DAİRE:1 MANAVGAT/ANTALYA

2025

EMLAK

68,615.47

2

8887

HAVVA ŞAHİN VARİSLERİ

49

08/08/2025

422837

ÖRNEK MAH.1510 SK.ANDIZLI SİTESİ A BLOK KAPI:2 DAİRE:6 MANAVGAT/ANTALYA

2021-2025

EMLAK

46,881.55

3

16573

SALİH ŞENLİ VARİSLERİ

49

08/08/2025

424125

ŞELALE MAH.ŞELALE KÜME EVLERİ KAPI:7 MANAVGAT/ANTALYA

2025

EMLAK

39,424.50

4

29687

MİCHEAL SAMUEL WADSWORTH

49

08/08/2025

425436

ADRES KAYDI BULUNAMADI.ESKİ ADRES:KARACALAR ADALAR ATO TATİL SİTESİ 0 DAİRE:202 MANAVGAT/ANTALYA

2025

EMLAK

38,170.00

5

12514

KAHVECİ TURZ.İNŞ.TEKS.GIDA TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

49

08/08/2025

423399

SİDE MAH.KİREMİTHANE SOK.KALE BEACH OTEL KAPI:105 MANAVGAT/ANTALYA

2024-2025

EĞLENCE-KATI ATIK-İLAN

76,506.80

#ilangovtr Basın No ILN02448257