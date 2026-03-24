Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde çıkan bağ evi yangını mahallede kısa süreli panik yarattı. İlk bilgilere göre yangın, Anabağlar Mahallesi Taraşcı Caddesi üzerindeki bir bağ evinde başladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak ev büyük zarar gördü.

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre yangın, Kudret K.’ye ait bağ evinde sobadan kaynaklandı. Evde bulunan kişiler alevleri fark edince önce kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Gece olunca işler daha da zorlaşıyor. Hele yangın gibi bir olayda birkaç dakikalık gecikme bile evin tamamını etkileyebiliyor.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekledi.

Yangının çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınması olası daha büyük bir zararın önüne geçti. Ama ev için aynı şeyi söylemek zor. Çünkü içeride ciddi hasar oluştu.

BAĞ EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak bağ evi büyük ölçüde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sobadan çıkan yangınlar, özellikle gece saatlerinde fark edildiğinde çok hızlı büyüyebiliyor. Bu da sadece Seydişehir’de değil, kırsal mahallelerde ve kış aylarında soba kullanılan birçok bölgede benzer riskin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Alanya ve Antalya hattında kış aylarında yayla evleri ile müstakil yapılarda benzer tehlikeler zaman zaman gündeme geliyor. Bu yüzden...

SOBA KULLANANLARA KRİTİK UYARI

Uzmanlar tarafından her yıl tekrar edilen temel uyarılar bu olayla birlikte yeniden öne çıktı: soba borularının düzenli temizlenmesi, yanıcı malzemelerin sobaya yakın bırakılmaması, gece yatmadan önce kontrol yapılması ve bacaların ihmal edilmemesi gerekiyor. Özellikle eski bağ evleri ve müstakil yapılarda küçük bir kıvılcımın büyük zarara dönüşmesi çok uzun sürmüyor.