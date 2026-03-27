FIFA’nın aldığı karar sonrası Kayserispor’a 3 dönem, Amed Sportif Faaliyetler’e ise süresiz transfer yasağı geldi. Karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası futbolun çatı kurumu FIFA, Türkiye’den iki kulüp hakkında dikkat çeken bir yaptırım kararı aldı. Açıklanan listeye göre Kayserispor ve Amed Sportif Faaliyetler için transfer yasağı uygulanmaya başladı.

TRANSFER TAHTASI RESMEN KAPANDI

FIFA’nın resmi sisteminde yer alan bilgilere göre, Kayserispor’un transfer tahtası 26 Mart itibarıyla kapandı. Bu kararla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 3 transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kadrosuna katamayacak.

Yani yaz transfer dönemi geliyor ama… takım kadrosu büyük ölçüde mevcut oyuncularla devam etmek zorunda kalacak.

AMED’E SÜRESİZ YASAK

Diğer dikkat çeken karar ise Amed Sportif Faaliyetler için geldi. FIFA, kulübe süresiz transfer yasağı uygulandığını duyurdu.

Bu tür yasaklar genelde borçlar veya sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklar çözülene kadar kaldırılmıyor. Yani sorun çözülmezse süreç uzayabilir…

KULÜPLERİ NE BEKLİYOR?

Transfer yasağı sadece yeni oyuncu alınamaması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda:

- Kadro derinliği sınırlanıyor

- Genç oyunculara yönelim artıyor

- Taraftar baskısı yükseliyor

Özellikle Süper Lig’de mücadele eden takımlar için bu tür kararlar sezonun gidişatını doğrudan etkileyebiliyor.

Alanya’da futbolu yakından takip edenler için de bu gelişme önemli. Çünkü lig dengesi değiştiğinde Alanyaspor’un sıralamadaki yeri de dolaylı olarak etkilenebiliyor.

Bazı taraftarlar sosyal medyada “Bu işler hep sezon ortasında mı oluyor?” diye tepki gösterdi. Net bir cevap yok ama… zamanlama yine tartışma yarattı.

Bir başka yorum da şu: “Borç varsa sonuç bu.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kulüplerin bu yasakları kaldırabilmesi için genellikle:

- Borçlarını ödemesi

- FIFA nezdindeki dosyaları kapatması

- Taraflarla anlaşma sağlaması gerekiyor

Bu adımlar atılmazsa cezaların devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Gözler şimdi kulüplerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi…