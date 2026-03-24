Konya Meram’da şüpheli ölüm cinayet çıktı. 59 yaşındaki baba evinde ölü bulundu, katil zanlısı ise oğlu oldu.

Konya Meram’da baba cinayeti Türkiye gündemine oturdu. Dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunan 59 yaşındaki Tahsin Tosun’un ölümünün ilk etapta şüpheli olduğu değerlendirilmişti. Yapılan incelemeler sonrası olayın bir cinayet olduğu ortaya çıktı.

OTOPSİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde, Tahsin Tosun’un boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk bulgular, ölümün doğal olmadığı yönünde şüpheleri güçlendirdi. Polis ekipleri, kısa sürede olayın detaylarını araştırmaya başladı.

ZANLI OĞLU ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisinin, 33 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Tosun olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KONYA’DA ŞOK ETKİSİ

Konya’da aile içi cinayet olayı, özellikle Meram ilçesinde büyük üzüntü yarattı. Yakın çevrede yaşayan vatandaşlar, olayın ardından uzun süre evin önünde toplandı.

Benzer olaylar, son dönemde Türkiye genelinde dikkat çekiyor. Uzmanlar, aile içi iletişim ve psikolojik destek konularının daha fazla gündeme gelmesi gerektiğine işaret ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.