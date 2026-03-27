Bucak’ta sabaha karşı çıkan yangın, ağır vasıta servisini tamamen kullanılamaz hale getirdi. Alevler kısa sürede büyüdü, 4 araç zarar gördü.

Burdur-Antalya kara yolu üzerindeki yangın, sabah saatlerine karşı büyük paniğe neden oldu. Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir ağır vasıta servisi çıkan yangın sonrası adeta küle döndü. Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, toplamda 4 araç zarar gördü.

YANGIN GECE YARISI BAŞLADI

Olay, saat 04.00 sıralarında Bucak ilçesi Uğurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis alanının ofis bölümünde henüz nedeni netleşmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki depo alanına da sıçradı.

Gece sessizliğinde yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ALEVLER TÜM SERVİSİ SARDI

Yangının hızla yayılmasıyla birlikte servis binası tamamen alevlere teslim oldu. O sırada içeride bulunan araçlar da yangından nasibini aldı. Olayda:

2 çekici

1 kamyon

1 dorse

alevler içinde kalarak ciddi hasar gördü.

Sabaha karşı yoldan geçen bazı sürücüler durup izledi, bazıları ise yoluna devam etti. Bir süre yol kenarında yoğun duman vardı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uzun süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak geriye kullanılamaz hale gelmiş bir iş yeri kaldı.

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. İlk ihtimal elektrik... ama kesin değil.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, Bucak ağır vasıta servisi yangını ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Yangının çıkış sebebi yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Bu tür yangınlar genelde gece oluyor. Kimse yokken başlıyor. Sabah herkes sonucu görüyor sadece.