Konya’da baharla birlikte ortaya çıkan kenger bitkisi hem sofraya giriyor hem de kırsalda ciddi gelir kapısı oluşturuyor

İç Anadolu’nun sert ve kurak coğrafyasında her yıl baharla birlikte aynı hareketlilik başlıyor. Konya dağlarında yetişen kenger bitkisi, Mart ve Nisan aylarında hem sofralara giriyor hem de kırsal kesimde yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağına dönüşüyor.

Halk arasında “yaban enginarı” olarak bilinen bu bitki, özellikle Ereğli, Kulu ve dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için adeta sezonluk bir geçim kapısı. Toplayan kazanıyor, satabilen daha fazla kazanıyor.

KİLOSU 10 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Kengerin asıl değeri ise yaz aylarında ortaya çıkıyor. Bitkinin kökünden elde edilen kenger sakızı, son yıllarda fiyatıyla dikkat çekiyor. 2025 verilerine göre kilogram fiyatı 10 bin TL seviyesine kadar ulaşan sakız, bölge ekonomisinde ciddi bir hareketlilik yaratıyor.

Bu rakam özellikle kırsalda yaşayanlar için önemli. Birkaç gün dağa çıkan bir vatandaş, şehirde haftalarca çalışarak kazanacağı parayı kısa sürede elde edebiliyor.

Bir köylünün dediği gibi: “Toplaması zor ama bırakamıyorsun…”

4 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Kenger sadece ekonomik değeriyle değil, tarihiyle de dikkat çekiyor. Arkeolojik bulgular, bu bitkinin yaklaşık 4 bin yıldır Anadolu’da kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yani bugün Konya dağlarında toplanan bu bitki, aslında binlerce yıl öncesinden gelen bir miras.

TOPLAMASI ZOR, GETİRİSİ YÜKSEK

Kengerin en zor kısmı toplama süreci. Bitki dikenli yapısı nedeniyle ciddi emek istiyor. Dağlık alanlarda saatler süren toplama sürecinde eller yara oluyor, ama kazanç beklentisi bu zorluğu gölgede bırakıyor.

Toplanan kenger, pazarlarda taze olarak satılıyor. Aynı zamanda turşu, pilav ve yöresel yemeklerde de kullanılıyor.

Yol kenarlarında satılan demetler… çocuklar bağırıyor… “taze kenger var”

Bu görüntü Konya’da artık baharın habercisi gibi.

GELECEĞİN MAHSULÜ OLABİLİR

Uzmanlara göre kenger sadece bugünün değil, geleceğin de bitkisi olabilir. Kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde iklim değişikliğine karşı alternatif tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

Ancak kontrolsüz toplama nedeniyle doğal popülasyonun zarar görme riski bulunuyor. Bu yüzden son yıllarda kontrollü üretim ve tarım projeleri gündemde.

Bir yandan doğadan toplanıyor… bir yandan da tarla ürünü olmaya hazırlanıyor.

ALANYA İÇİN DE ÖNEMLİ BİR MODEL

Konya’daki bu doğal gelir modeli, Alanya ve Antalya kırsalında da benzer bitkiler üzerinden ekonomik fırsatlar yaratılabileceğini gösteriyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için doğaya dayalı ek gelir modelleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Kimi zaman bir ot… ama doğru zamanda toplandığında ciddi bir kazanç.

Aslında mesele biraz da bunu fark etmekte.