Merkez ilçe Mezitli başta olmak üzere birçok noktada sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi’ndeki Tece Deresi’nin taşması sonucu çevrede geniş çaplı su taşkınları meydana geldi.

Ana Arterler Ulaşıma Kapandı

Dere yataklarının taşmasıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tamamen sular altında kaldı. Yol, güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Taşkın nedeniyle dere çevresindeki çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, park halindeki araçlarda da hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Araçlar Sel Sularına Kapıldı

Bazı bölgelerde yağışın etkisiyle yollar göle dönerken, yolda bulunan araçların sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Tarsus’ta Yaşlı Adamın Yardımına Polis Yetişti

Mersin’in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi’nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki bir vatandaşın evi de yağmur sularıyla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, su basan evi küreklerle tahliye etti. Yaklaşık 27 yıldır aynı adreste yaşayan yaşlı adamın güvenliği sağlanırken, bahçedeki su da ekipler tarafından boşaltıldı.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.