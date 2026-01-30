Çavuşoğlu, Alanya’nın ulaşılabilirliğini artıracak projelerin yanı sıra, enerji altyapısı, doğalgaz, sağlık, eğitim ve tarım alanındaki yatırımları anlattı

ALANYA Koordinasyon Toplantısı, bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı katıldı. Alanya’nın mahallelerinde demokrasinin temsilcileri olan muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıda; Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), CK Enerji, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürleri de hazır bulundu. Toplantıda, mahallelerin altyapı, ulaşım, tarım, enerji ve çevreye ilişkin sorunları ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, muhtarların talepleri dinlenirken, kurum müdürleri de yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantının, Alanya’nın sorunlarının daha hızlı ve etkin şekilde çözülmesine katkı sağlaması amaçlandı. Toplantıda konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya-Antalya otoyolunun yaklaşık 2 yıl içinde hizmete gireceğini söyledi. Çavuşoğlu, D400 üzerindeki kavşak düzenlemeleri ve köprülü kavşak projeleriyle trafik akışının hızlandırılacağını, Gazipaşa Havalimanı’nın genişletilmesi ve yeni yol bağlantılarıyla ulaşımın rahatlatılacağını aktardı. Ayrıca doğalgazın Nisan 2027’de şehir genelinde kullanıma açılacağı, Sağlık, eğitim ve sosyal konut yatırımları ile tarımda su projeleri de toplantıda gündeme gelirken, Çavuşoğlu, Alanya’nın büyüyen nüfus ve turizm yüküne karşı altyapı yatırımlarının süreceğini vurguladı.



‘TALEPLER TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR’

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, “Alanya’daki muhtarlarımızdan gelen talepleri Sayın Bakanımıza iletiyor, gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Sayın Bakanımız, muhtarlarımızdan gelen her bir talebi yakından izliyor ve titizlikle takip ediyor. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA, İLÇE TANIMININ ÇOK ÖTESİNDE’

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise yaptığı konuşmada Alanya’nın nüfus, ekonomik katkı ve kültürel çeşitlilik açısından büyük bir şehir niteliği taşıdığına dikkat çekti. Öztürk, “Alanya, bu ülkenin nüfus itibarıyla büyük şehirlerinden biridir. Evet, adı ilçe olabilir ancak sorunları, ihtiyaçları, talepleri ve bugüne kadar yapılan yatırımlarıyla aslında bu tanımın çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Sadece nüfus büyüklüğüyle değil, ülkemize sağladığı katma değerle de özellikle turizm başta olmak üzere tarım ve seracılık alanlarında çok önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte Alanya, dünyanın yaklaşık yüz otuz farklı ülkesinden insana ev sahipliği yapan; Türkiye’nin seksen bir ilinden, dokuz yüz yirmi iki ilçesinden insanların barışçıl, kardeşçe ve birlik içerisinde yaşadığı örnek ilçelerden biridir. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle de nadide ilçelerimiz arasındadır. Bu değerleri ortaya koyarken, elbette kamu hizmetlerine ilişkin birçok talep, istek, öneri ve ihtiyaç da dile getirilmektedir. Bizler de bizlere iletilen bu talepleri ilgili kamu kurumlarına, yetkililere iletiyor; destek talep ediyor ve bu sorunların bir an önce giderilmesini bekliyoruz. Bu noktada Sayın Bakanımızın katkıları son derece kıymetlidir. Sorunların, yatırımların, ihtiyaç ve taleplerin dikkate alınması noktasında; özellikle Ankara bürokrasisinde ve siyasi süreçlerde bizler için büyük bir kazanım ve en önemli değerlerden biridir. Göreve geldikten sonra birçok kez Ankara’ya gittik; Sağlık Bakanımızla, Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştük. Yapılan her görüşmede Sayın Bakanımızın hem randevuların alınmasında hem de sorunların dile getirilmesinde büyük desteğini gördük. Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapmış olmasının getirdiği tecrübe ve vizyonla bizlere her konuda güçlü bir motivasyon ve destek sağlamaktadır. Sayın Bakanımızın bizlerle birlikte olması, talimatları, yönlendirmeleri ve katkıları sayesinde birçok konu çok daha kolay ilerlemektedir. Bu vesileyle kendilerine şahsım adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Mahallelerin sorunlarının aktarılmasında büyük bir özveriyle çalışan muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Görev alanınıza girsin ya da girmesin, vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını hem bizlere hem de ilgili kamu kurumlarına ilk elden ileterek üstün bir görev anlayışı sergiliyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘ULAŞIMDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK’

Ak Parti Antalya Milletvekili, “Mevlüt Çavuşoğlu, “Muhtar arkadaşlarımızın talep, öneri, eleştiri ve istekleri oldu. Tüm bunlar için onlara teşekkür ediyoruz, bizler için yol gösterici oldular. Bu taleplerden yerine getirdiklerimiz ve üzerinde çalıştıklarımız var. Şehrimizin kolay ulaşılabilir bir şehir olması için titizlikle çalışmalarımız sürdürdüğümüzü daha önce de sizlere anlatmıştık. Bunlardan en önemlisi Alanya-Antalya otobanıdır. Yaklaşık 2 sene içinde yol hizmete girecek. Bu yolun doğu tarafında Gazipaşa Havalimanı ve Antalya-Mersin otoyoluna bağlanması adına çalışmalarımız devam ediyor. Batı tarafında da Denizli’den Afyon’dan gelecek otobanlara da bağlanacak şekilde devamı yapılacaktır, bunların bilgisini vereyim. Ama bu yol yapılıncaya kadar da D400 çalışmalarını devam ettirmemiz gerekiyor. Yakın zaman içinde bazı gereksiz kavşakları kapattık. Popülizme yenilerek gereksiz kavşaklar yapmışız. Antalya’dan Alanya’ya Gazipaşa’ya kadar köprülü kavşakları da yapmamız lazım. D400 üzerinde yeni çalışmalarımız olacak. Akıllı kavşak, battı çıktı gibi. Sinyalizasyon ve baz sürelerinde en az yüzde 200 iyileştirme öngörüyoruz. Kapatılan kavşaklarda hız limitleri arttırıldı; amacımız trafik akışını hızlandırmak. Alanya’ya gelen misafirlerin trafik çilesini azaltmak. Mahmutlar-Taşkent yolunda 21 tünel çalışması vardı, bunlardan 15 tanesini tamamladık. Mahmutlar-Kuşyuvası arasındaki 25 kilometrelik yolun yapımına en kısa sürede başlamış olacağız” diye konuştu.

‘GAZİPAŞA HAVALİMANI GENİŞLETME İHALESİNİ YAPTIK’

Alanya’nın çevre yolunda bazı köprülü kavşaklar yapmamız gerekiyor diyen Çavuşoğlu, “Hasbahçe-Kargıcak bölgesinde 15.2 kilometrelik yolun 15 kilometresini kısa süre önce açmış bulunduk. Buranın devamını da yapmamız lazım. İmar çalışmalarından sonra da kalan kısmı tamamlamış olacağız. Demirtaş kavşağı çok problemli bir kavşaktı; çok kazalar oldu. İnsanlarımız kaybettik. Vatandaşlarımız köprünün altına bir U dönüşü talebinde bulunuyorlar. Mühendislerimiz çalışıyor. U dönüşünü gerçekleştireceğiz. Sadece karadan değil, havadan gelen vatandaşlarımızın da daha rahat gelebilmesi için Gazipaşa Havalimanı’nın genişletilmesi ihalesini yaptık. Geçen ay yer teslimi yapıldı. Çalışmalar başladı. Kuleye ait teknik blok binası mart ayında bitecek ama terminal binası da bu senenin ekim ayında bitecek”.

‘10 MİLYARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPACAĞIZ’

Çavuşoğlu, “Alanya-Gazipaşa yoluna inecek bir yolun da yapımı için çalışmalarımız devam ediyor. Şikayet ettiğiniz konulardan bir tanesi de enerji altyapıdaki eksiklikler; özellikle elektrikten şikâyetçiler. Biz bunun bizim eksikliğimiz olduğunu açıkça itiraf ettik. Şehrimizin gelişiminin gerisinde kaldığımızın farkındayız. Bu açığımızı gidermek için de yoğun çaba gösteriyoruz. Bu sene yine 10 milyarın üzerinde yatırımı Alanya ve Antalya’mıza gerçekleştireceğiz” dedi.



‘2027’ DE DOĞALGAZI KULLANACAKLAR’

Çavuşoğlu, “Muhtarlardan ricamız, mahallelerdeki eksiklikleri sıralayalım. Doğalgazı Alanya’ya getireceğiz dedik. Borular geldi, şimdi şehir içinde doğalgazı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Taşıma usulüyle Cikcilli’de bazı mahallelere doğalgazı getirdik ama boru hattıyla beraber Nisan 2027’de vatandaşlarımız doğalgazı kullanmaya başlayacaklar. Daha güçlü altyapıya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nden gelecek nakil hatları da 1 milyar TL harcanarak tamamlanmak üzere; gelecek olan elektrik şebekelerimize bağlamış olacak. Temmuz ayında devreye alınması öngörülüyor. Yine Alanya’ya mobil trafo hizmetini getirmiştik. Sık sık elektrik kesintileri olmaya başlamıştı. Esas 2. indirici merkezin de ihalesini yapıyoruz. 1 yıl içinde de bunu tamamlamış olacağız” dedi.

‘452 TOKİ KONUTUNU ALANYA’YA YAPIYORUZ’

Sosyal konuta önem verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Dar gelirli vatandaşlarımız için 452 TOKİ konutunu daha Alanya’ya yapıyoruz. Gelecek senenin ortalarında onları da tamamlamış olacağız. Alanya’ya yakışır şekilde hükümet konağı yapıyoruz. Yakın zamanda bunu da tamamlamış olacağız. Alanya büyüyor, üniversitelerimiz de büyüyor. Alanya’da şu an 20 bin civarında öğrenci var. Öğrenci kardeşlerimizin şehrimizi ne kadar canlandırdığını görüyorsunuz. Öğrencilere yurt temin etmek bizim görevimiz. Şu anda üniversitemizin yerleşkesine 2 bin yataklı yerleşke yapıyoruz. Yeni modern bir olimpik yüzme havuzunu da inşa edeceğiz. Şarapsahanı farklı bir konseptle gençlik merkezi haline dönüştürüyoruz” diye konuştu.

‘3. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİ AÇIYORUZ’

Okul projelerinden de bahseden Çavuşoğlu, “Antalya’mıza gelen turist sayısı yüzde 2 arttı. Alanya’ya da 4 buçuk milyon turist geldi; Alanya’mızın altyapısını daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizi geliştiriyoruz. Cikcilli yerleşkesinde de inşaatımız başladı. Gazipaşa Pazarcı Mahallesi’nde 12 buçuk dekar alanı günübirlik tesis için üniversitemize tahsis ettik. Oradaki fakülteleri daha da güçlendireceğiz. Batı bölgemizde 3. mesleki eğitim merkezini açıyoruz. Eski Türkler Belediye binasında güzel sanatlar okulu vardı. Oraya gelip gitmek zor diye lisenin merkeze taşınması talebi geldi. Ve Alanya’ya taşıdık. Alanya her zaman ilklerin ilçesidir. İlk fen lisesi Alanya’ya açıldı. 3 tane mesleki eğitim merkezi olan tek ilçe Alanya’mızdır. Alanya’mızda çift eğitimi kaldırdık. Siber güvenlik ortaokulunun da onayı çıktı. Ortaokuldan itibaren öğrencilerimiz siber güvenlik dersleri alacak. Alanya’mızda uluslararası turnuvalar düzenlenecek. Alanya’mız daha fazla organizasyonu hak ediyor. Bunları da gerçekleştireceğiz”.

‘BURHAN MAHALLESİNE BALIKÇI BARINAĞI YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Alanya çevresinde yaşanan afetlere değinen Çavuşoğlu, ”Tüm çiftçimize geçmiş olsun diyoruz. Elbette sigortası olmayan çiftçimize gördüğü zararın ödemesini devletimiz yapacaktır. Hasar çalışmaları sular çekildikçe yapılıyor. Balıkçı barınağı açma hedefimiz bitmedi; Burhan Mahallesi’nde barınak yapmak için çalışıyoruz. İnşallah balıkçılık Alanya’mızda bir sektör olur”.

‘SAĞLIK YATIRIMLARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’

Çavuşoğlu, “Sağlık her şeyin başı. Alanya’mıza hastaneler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Payallar Devlet Hastanesi’ni başlattık ama ne yazık ki toprak kayması oldu. Bu sene yine bütçeyi aktardık. Hastanemizin etrafında güvenlikle ilgili tedbirler alıyoruz, hem de hastanemizi tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Alanya’nın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de 250 yataklı hastane yapılması için çaba sarf ediyorduk; onayı çıktı, bütçesi hazır. Bir onkoloji merkezini de bu hastanemize açıyoruz. Bunları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bizim ağız ve diş sağlığı merkezimizi de hastaneye dönüştürüyoruz. Alaaddin Keykubat Hastanemizin hem Tıp Fakültesi hastanesi olacak hem de Diş Hekimliği hastanesi olacak. Sağlık hizmetini mahallelere yaymamız lazım. Payallar Aile Sağlığı Merkezi yeni bir proje olarak 2026 yılı programına girdi” dedi.

‘YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE SU PROJELERİ’

Çavuşoğlu, “Yine stad bölgesinde 8 hekimlik bir aile sağlık merkezi açıyoruz; çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Yeniköy Barajı’mızın kaba inşası bitti. Gövde dolgusu bitti. Borular geldi, çalışmalar başlıyor. Su birikmeye başlayacak ve buradan çiftçilerimize su vereceğiz. Sizlerden özür dilerim; 3-4 defa ihale yapmak zorunda kaldık, 10 sene kaybımız oldu. Konaklı Deresi-Serapsu Deresi geçen hafta ihaleye çıktı, orayı da turizme yakışır hale getireceğiz. Demirtaş Mahallesi Kelce Deresi’nin 3 gün sonra ihalesini yapmış olacağız. Dim sulama hattında bazı borular patladı. Çiftçilerimiz mağdur oldu. Mağduriyeti gidermek için 4 kilometrelik boru hattı yenileme çalışması yapacağız. Sulama sezonuna bunları yetiştireceğiz” dedi.