Olayın geçmişi

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 7’nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre çift arasında bir eğlence mekanında başlayan kıskançlık tartışması, eve döndükten sonra da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel Duran, evde bulunan tabancayla eşi Emrah Duran’a ateş etti. Emrah Duran olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan Aysel Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk ifadesinde, silahı intihar amacıyla aldığını, eşinin “Sen sıkmazsan ben sıkarım” sözleri üzerine panikle ateş ettiğini söyledi.

“16 yıl bu evlilik için mücadele ettim”

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yapan Aysel Duran, evliliklerinin 16 yıl boyunca sorunsuz sürdüğünü, eşinin kendisini aldattığını düşünmeye başlamasıyla sorunların arttığını öne sürdü. Sanık, “Bu evlilik için elimden gelen her şeyi yaptım. Aldatmadım. Takıntılı hale gelmişti, sürekli takip ediyordu” dedi.

Boşanma sürecine girdiklerini ancak evliliği kurtarmak için çaba gösterdiklerini anlatan Duran, aile danışmanına gittiklerini ve tedavi konusunda anlaşma yaptıklarını da ifade etti.

“Öldürme şeklinden korktum”

Sanık Duran, olay anına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben onun beni öldürmesinden değil, öldürme şeklinden korktum. Onu öldürmek istemedim. Çocuklarımı çok seviyorum. Babamı küçük yaşta kaybettim, çocuklarımın babasız kalmasını istemedim.”

Tutukluluk devam ediyor

Sanık avukatı, çocukların küçük olması gerekçesiyle ev hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için süre vererek Aysel Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.