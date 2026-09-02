30 Ağustos saat 19.00 sıralarında Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekmek büfesi işletmecisi 60 yaşındaki Edip Sağlam bıçaklı saldırıya uğradı. İş yerini kapatıp motosikletine bindiği sırada yüzde 40 zihinsel engelli olduğu belirtilen İ.Y.'nin saldırısında yaralanan Sağlam, Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Antalya Körfez'in aktardığı bilgilere göre, saldırı sonrası şüpheliyi bir süre kovalayan Sağlam, kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi ilçe çıkışındaki Kule kavşağında durdurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, polise direnen İ.Y. elindeki bıçağı bırakarak "Oyun bitti" sözleriyle teslim oldu.

SALDIRGANIN ÜÇÜNCÜ VUKUATI

Bel bölgesine ve kalçasına 8 dikiş atılan Edip Sağlam, taburcu edildikten sonra şüphelinin babasının kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Baba, oğlunun daha önce Elazığ'da bir kişiyi ve Kumluca'da bir berberi de yaraladığını ifade ederek aile olarak çaresiz kaldıklarını aktardı. Sağlam, şüphelinin kısa süreli tedavilerin ardından serbest kalmasının toplum için risk oluşturduğunu vurgulayarak kalıcı bir çözüm bulunmasını talep etti.

ZİHİNSEL ENGELLİ ŞÜPHELİLERİN ADLİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ceza hukuku uygulamalarına göre, zihinsel engeli bulunan ve işlediği fiilin hukuki sonuçlarını algılayamayan şüpheliler hakkında hapis cezası uygulanmıyor. Bu durumdaki kişiler, toplum güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında zorunlu psikiyatrik tedavi altına alınıyor. Gözaltına alınan İ.Y. de bu yasal çerçevede tedavi edilmek üzere Adana'daki bir merkeze sevk edildi.

Olayın ardından 27 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Sağlam'ın da emniyet güçlerine yardımcı olduğu süreç, güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle son buldu. Mağdur aile, benzer vakaların tekrar yaşanmaması için yetkililerin tedavi ve gözetim süreçlerinde daha kalıcı önlemler almasını bekliyor.