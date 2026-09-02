Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik aileye otomobil çarptı. İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Masal Çelik yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

Kaza, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba B.Ç., anne C.Ç. ile kızları Z.Ç. ve Masal Çelik'e çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü O.D. ile aile fertleri B.Ç., C.Ç., Z.Ç. ve Masal Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ MASAL KURTARILAMADI

Durumu ağır olan 5 yaşındaki Masal Çelik, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise tedavilerinin devam etmesi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında olay yerindeki incelemeler; aracın ve yolun durumu, çarpışma noktası, çevrede bulunması halinde kamera kayıtları ve görgü tanıklarının anlatımları gibi unsurlar üzerinden yürütülebiliyor. Bu kazada sürücünün hızı veya kusur durumuna ilişkin doğrulanmış bir tespit ise şu aşamada kamuoyuyla paylaşılmadı.

YAYA GÜVENLİĞİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Kaza, özellikle yerleşim alanlarında araç ve yaya trafiğinin aynı güzergâhlarda kesiştiği noktalardaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaya geçitlerinin görünürlüğü, yeterli aydınlatma, hızın yol ve çevre şartlarına göre ayarlanması ve sürücülerin yerleşim bölgelerinde daha dikkatli hareket etmesi, ağır sonuçların önlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

Yayaların da mümkün olan yerlerde yaya ve okul geçitlerini kullanması, karşıya geçmeden önce trafik akışını kontrol etmesi ve özellikle gece saatlerinde sürücüler tarafından fark edilmelerini zorlaştırabilecek koşullara karşı dikkatli olması gerekiyor. Çocukların bulunduğu durumlarda ise yetişkinlerin trafik akışını daha dikkatli değerlendirmesi hayati önem taşıyor.

RESMİ SÜREÇ İNCELEME SONRASI NETLEŞECEK

Ölümlü trafik kazalarında olay yeri incelemesi ve delillerin toplanmasının ardından sürücünün hukuki sorumluluğuna ilişkin değerlendirme adli makamlar tarafından yapılıyor. Kusur oranları ve kazanın oluş şekli, teknik incelemeler ile dosyaya giren diğer deliller doğrultusunda belirleniyor. Çan'daki kazaya ilişkin başlatılan incelemenin sonucunda da olayın kesin oluş şeklinin ve sorumluluk durumunun netleşmesi bekleniyor.