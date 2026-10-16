Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen yargılamada karar çıktı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında farklı hükümler kurdu.
Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan suçlu bularak müebbet hapis cezasına hükmetti. Davada yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise beraatine karar verildi.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS CEZASI
Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada yargılama süreci mahkemenin açıkladığı kararla önemli bir aşamaya ulaştı.
Mahkeme heyeti, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezasına hükmedildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI
Davanın dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise beraat kararı çıktı.
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin aynı dosyada yargılanan Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmeden mahkeme, böylece iki sanık hakkında farklı kararlar verdi.
Beraat kararının hangi hukuki gerekçeye dayandığına ilişkin ayrıntılar ise ilk açıklanan bilgilerde yer almadı.
GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR
Mahkemenin açıkladığı hükümlerin ardından gözler gerekçeli karara çevrildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen müebbet hapis cezasının ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararının ayrıntılarının gerekçeli kararın açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
Davada başka sanıklar hakkında hüküm kurulup kurulmadığına ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Kamuoyunun yakından takip ettiği Kubilay Kaan Kundakçı davasında açıklanan kararların ardından olası kanun yolu başvuruları ve yargı sürecinin devamına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.