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Kamuoyunun yakından takip ettiği Kubilay Kaan Kundakçı davasında açıklanan kararların ardından olası kanun yolu başvuruları ve yargı sürecinin devamına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

Davada başka sanıklar hakkında hüküm kurulup kurulmadığına ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Mahkemenin açıkladığı hükümlerin ardından gözler gerekçeli karara çevrildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen müebbet hapis cezasının ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararının ayrıntılarının gerekçeli kararın açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

Beraat kararının hangi hukuki gerekçeye dayandığına ilişkin ayrıntılar ise ilk açıklanan bilgilerde yer almadı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin aynı dosyada yargılanan Kalaycıoğlu'nun beraatine hükmeden mahkeme, böylece iki sanık hakkında farklı kararlar verdi.

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Davanın dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise beraat kararı çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından açılan davada yargılama süreci mahkemenin açıkladığı kararla önemli bir aşamaya ulaştı.

Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan suçlu bularak müebbet hapis cezasına hükmetti. Davada yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen yargılamada karar çıktı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında farklı hükümler kurdu.

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