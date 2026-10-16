Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali, hem yarışma sonuçları hem de yaşanan duygusal anlarla dikkat çekti. 16 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümde gelinler, çökertme kebabı hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı.

Günün sonunda açıklanan puanlarla birlikte hem günlük sıralama hem de haftanın büyük ödülü olan 20 altın bileziğin sahibi belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 20 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim tarihli haftalık finalinde 20 altın bileziği kazanan yarışmacı Tuğba oldu.

Hafta boyunca sergilediği performansla toplam 74 puana ulaşan Tuğba, rakiplerini geride bırakarak haftanın birincisi olmayı başardı.

Tuğba, yalnızca haftalık sıralamada değil, günün puanlamasında da zirvede yer aldı. Final gününde 20 puan toplayan yarışmacı, günü de birinci tamamladı.

TUĞBA KAZANDIĞI BİLEZİKLERİN YARISINI YEŞİM'E VERDİ

Haftanın finalinde en dikkat çeken gelişmelerden biri, Tuğba'nın kazandığı ödülle ilgili aldığı karar oldu.

20 altın bileziğin sahibi olan Tuğba, bileziklerin 10'unu yarışmacı arkadaşı Yeşim'e verdi. Tuğba'nın bu davranışı, final bölümünün öne çıkan anları arasında yer aldı.

Böylece haftanın büyük ödülünü kazanan Tuğba, 20 bileziğin yarısını Yeşim ile paylaşmış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 16 EKİM'DE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Yeşim oldu.

Ancak Yeşim'in ayrılığı, haftalık puan sıralamasında sonuncu olmasından kaynaklanmadı. Yarışmacının, eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programa devam edemediği açıklandı.

Haftalık puan tablosunda ikinci sırada bulunan Yeşim'in yarışmadan ayrılması, finalin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

16 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Final gününde gelinler çökertme kebabı hazırlayarak kayınvalidelerden puan topladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından günlük sıralama şu şekilde oluştu:

Yarışmacı Günlük puan Tuğba 20 Beyza 11 Cemile 10 Yeşim 9

Günün en yüksek puanını alan Tuğba birinciliği elde ederken, Yeşim 9 puanla son sırada yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM HAFTALIK PUAN DURUMU

Hafta boyunca gerçekleştirilen yemek yarışmaları ve kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda 20 altın bileziğin sahibi belirlendi.

Yarışmacı Haftalık toplam Tuğba 74 Yeşim 63 Cemile 62 Beyza 58

Haftalık puan tablosunda Tuğba 74 puanla zirveye yerleşti. Yeşim 63 puanla ikinci, Cemile 62 puanla üçüncü, Beyza ise 58 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN FİNALİNE DUYGUSAL VEDA DAMGA VURDU

16 Ekim Cuma günü yayınlanan final bölümünde Tuğba'nın elde ettiği birincilik kadar Yeşim'in yarışmadan ayrılması da dikkat çekti.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle programa veda eden Yeşim, haftalık puan sıralamasında ikinci sırada bulunmasına rağmen yarışmaya devam edemedi.

Tuğba'nın kazandığı 20 altın bileziğin 10'unu Yeşim'e vermesi ise haftanın finalini yalnızca rekabetin değil, dayanışmanın da öne çıktığı bir bölüme dönüştürdü.