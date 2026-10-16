Türkiye'de kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, müzik kariyerindeki önemli konserlerden birine hazırlanıyor. Şarkıları, dans koreografileri ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren grup, Londra'da gerçekleştireceği konserle yurt dışındaki dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

16 Ekim Cuma günü düzenlenecek etkinlik, İngiltere'de yaşayan Türk müzikseverlerin yanı sıra grubun uluslararası hayranlarının da ilgisini çekiyor.

MANIFEST LONDRA KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Manifest'in Londra konseri, İngiltere'nin önemli konser ve etkinlik merkezlerinden OVO Arena Wembley'de gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü sanatçıların da sahne aldığı arena, bu kez Türk pop müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Manifest'i ağırlayacak. Etkinlikte Manifest'in yanı sıra XO da sahne alacak.

MANIFEST SAAT KAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK?

Konser programına göre OVO Arena Wembley'in kapıları Londra yerel saatiyle 18.30'da açılacak. XO'nun saat 19.30'da sahne almasının ardından Manifest'in performansına 20.30'da başlaması planlanıyor.

İngiltere ile Türkiye arasındaki iki saatlik fark nedeniyle grubun sahneye çıkış saati Türkiye saatiyle 22.30 olacak.

Konserin açıklanan programı şöyle:

18.30 – Kapıların açılması (Türkiye Saati ile 20:30)

19.30 – XO'nun sahneye çıkması (Türkiye Saati ile 21:30)

20.30 – Manifest konserinin başlaması (Türkiye Saati ile 22:30) '4 yıldır ilişkiye girmedim' dedi: Ablasından gelen tavsiye ise evlere şenlik İçeriği Görüntüle

MANIFEST GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

2025 yılında Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, altı kadın sanatçıdan oluşuyor.

Grubun kadrosunda Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Su Okday yer alıyor.

Kuruluşunun ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Manifest, yayımladığı şarkılar ve dans odaklı sahne gösterileriyle özellikle genç dinleyicilerin ilgisini çekti.

MANIFEST'İN YURT DIŞI YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ ADIM

Türkiye'deki konserleri ve sosyal medya performanslarıyla tanınırlığını artıran Manifest için Londra konseri, uluslararası müzik sahnesindeki varlığını güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Grubun OVO Arena Wembley'de gerçekleştireceği performans, yalnızca İngiltere'deki Türk hayranlarıyla buluşması açısından değil, farklı ülkelerden dinleyicilere ulaşma hedefi bakımından da dikkat çekiyor.

Manifest'in Londra konserinde sevilen şarkılarını seslendirmesi ve dans koreografileriyle hazırlanan sahne gösterisini izleyicilerle buluşturması bekleniyor.