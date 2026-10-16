Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden gazeteci ve sunucu Birün Aktaş, son günlerde oyuncu Deniz Can Aktaş ile arasındaki aile bağı nedeniyle araştırılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada iki isim arasındaki akrabalık ilişkisi merak edilirken Birün Aktaş'ın mesleği, televizyon kariyeri ve evliliğine ilişkin sorular gündeme geldi.

BİRÜN AKTAŞ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Birün Aktaş, gazetecilik ve televizyon programcılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir sunucudur.

Televizyon kariyerinde farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkan Aktaş, özellikle TV8 ekranlarında yayınlanan Aklımdaki Sorular programıyla tanındı.

Emre Dorman ile birlikte hazırlayıp sunduğu programda çeşitli konuların ele alınması, Aktaş'ın televizyon izleyicileri tarafından tanınmasını sağladı.

Gazetecilik kimliğinin yanı sıra sunuculuk çalışmalarıyla da bilinen Birün Aktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen isimler arasında bulunuyor.

BİRÜN AKTAŞ, DENİZ CAN AKTAŞ'IN NESİ OLUYOR?

Birün Aktaş ile ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş arasındaki akrabalık bağı, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre Birün Aktaş, Deniz Can Aktaş'ın kardeşi Atıl Aktaş ile evli.

Dolayısıyla Birün Aktaş, oyuncu Deniz Can Aktaş'ın yengesi oluyor.

İki isim arasındaki akrabalık, kan bağına değil, evlilik yoluyla kurulan aile ilişkisine dayanıyor.

BİRÜN AKTAŞ KİMİNLE EVLİ?

Gazeteci ve sunucu Birün Aktaş'ın eşi Atıl Aktaş olarak belirtiliyor.

Atıl Aktaş'ın oyuncu Deniz Can Aktaş'ın kardeşi olması nedeniyle Birün Aktaş da ünlü oyuncunun ailesiyle akrabalık bağı taşıyor.

Aktaş'ın evliliği ve aile ilişkileri, Deniz Can Aktaş ile bağlantısının gündeme gelmesinin ardından yeniden merak konusu oldu.

DENİZ CAN AKTAŞ İLE AİLE BAĞI GÜNDEM OLDU

Televizyon ve oyunculuk dünyasında farklı alanlarda kariyerlerini sürdüren Birün Aktaş ile Deniz Can Aktaş'ın akraba olduğunun gündeme gelmesi, iki isim hakkında yapılan araştırmaları artırdı.

Deniz Can Aktaş oyunculuk kariyeriyle tanınırken Birün Aktaş ise gazetecilik ve televizyon sunuculuğu alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

İki ismin farklı mesleklerde faaliyet göstermesine rağmen aynı aileye mensup olması, izleyicilerin dikkatini çeken ayrıntılardan biri oldu.

BİRÜN AKTAŞ HANGİ PROGRAMI SUNDU?

Birün Aktaş'ın televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri, TV8 ekranlarında yayınlanan Aklımdaki Sorular programı oldu.

Emre Dorman ile birlikte hazırlayıp sunduğu program, çeşitli konuların ele alındığı içeriğiyle izleyicilerle buluştu.

Birün Aktaş, bu programdaki sunuculuk çalışmaları sayesinde televizyon izleyicilerinin tanıdığı isimler arasında yer aldı.

BİRÜN AKTAŞ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Birün Aktaş'ın gazeteci ve televizyon sunucusu olduğu, Aklımdaki Sorular programında görev aldığı ve Atıl Aktaş ile evli olduğu bilgileri kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alıyor.

Deniz Can Aktaş ile arasındaki akrabalık ilişkisi de Atıl Aktaş üzerinden kuruluyor. Buna göre Birün Aktaş, ünlü oyuncunun yengesi olarak biliniyor.