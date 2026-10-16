TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda tansiyon yükseldi. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında yaşanan gerginlik, sosyal medyada ve izleyiciler arasında merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında takım arkadaşlarıyla tartışan Şiringül Kaya'nın sinirlerine hâkim olamayarak önlüğünü çıkarması ve stüdyodan ayrılması dikkat çekti.

Yaşananların ardından yarışmacının MasterChef Türkiye'ye veda edip etmediği araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF'TE ŞİRİNGÜL NEDEN STÜDYOYU TERK ETTİ?

MasterChef Türkiye'nin 16 Ekim tarihli yeni bölüm fragmanında Şiringül Kaya ile takım arkadaşları arasında sert bir tartışma yaşandığı görüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine duygularına hâkim olmakta zorlanan Şiringül, "Yeter artık, yeter" ve "Bıktım hepinizden" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yarışmacı, gözyaşları içerisinde önlüğünü çıkararak stüdyodan ayrıldı. Şiringül'ün bu hareketi, yarışmaya devam etmek istemediği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

ŞİRİNGÜL MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI, ELENDİ Mİ?

Yeni bölüm fragmanının ardından en çok merak edilen konu, Şiringül Kaya'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı oldu.

Ancak fragmanda yer alan görüntüler, Şiringül'ün MasterChef Türkiye'den kesin olarak ayrıldığını göstermiyor. Yarışmacının önlüğünü çıkararak stüdyoyu terk etmesi dikkat çekse de bu hareketin kalıcı bir ayrılıkla sonuçlanıp sonuçlanmadığı henüz netleşmedi.

Şiringül Kaya'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ve yaşanan tartışmanın ardından nasıl bir karar alınacağı, yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

KAYBETTİĞİ ABİSİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şiringül Kaya, yaşanan tartışmanın öncesinde yaptığı duygusal açıklamalarla da dikkat çekti.

Üçüncü dokunulmazlık oyunu öncesinde hayatını kaybeden abisi Muhammed'i hatırlayan yarışmacı, annesinin kendisini abisine benzettiğini anlattı.

Ailesine ilişkin konuşurken duygusal anlar yaşayan Şiringül'ün, ilerleyen dakikalarda takım arkadaşlarıyla tartışması fragmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

MASTERCHEF'TE GERGİNLİK TIRMANDI

MasterChef Türkiye'de takımlar arasındaki rekabet devam ederken dokunulmazlık oyunları da yarışmacılar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Yeni bölüm fragmanında Şiringül Kaya'nın takım arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlık, mutfaktaki gerginliğin stüdyoya taşınmasına neden oldu.

Şiringül'ün sert sözleri ve ardından önlüğünü çıkarması, yarışmanın yeni bölümünde neler yaşanacağına ilişkin merakı artırdı.

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL KAYA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dikkat çeken isimlerinden Şiringül Kaya, ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacılar arasında yer alıyor.

Ana kadronun dördüncü yarışmacısı olarak programa dahil olan Kaya, mutfaktaki performansı ve yarışma sırasında yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi.

Son bölüm fragmanında yaşanan gelişmelerin ardından Şiringül Kaya'nın yarışmadaki geleceği merak konusu oldu.

ŞİRİNGÜL'ÜN MASTERCHEF'TEKİ GELECEĞİ YENİ BÖLÜMDE BELLİ OLACAK

Şiringül Kaya'nın stüdyoyu terk etmesinin ardından yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği henüz açıklığa kavuşmadı.

MasterChef Türkiye'nin 16 Ekim Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde, tartışmanın perde arkası ve Şiringül'ün yarışmaya devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.