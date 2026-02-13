TBMM’de yemin töreni sırasında yaşanan arbede sonrası, kuliste gerçekleşen tokalaşma görüntüleri ve farklı açıklamalar siyasi tartışmayı büyüttü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan yemin töreni oturumunda yaşanan protesto ve kavga görüntüleri, kulislerde ortaya çıkan temas bilgileriyle yeni bir tartışma başlığı açtı. Muhalefet sıralarında yükselen tepkiler kürsü önünde fiziki arbedeye dönüşürken, aynı saatlerde kuliste gerçekleşen el sıkışmalar gündemin yönünü değiştirdi.

KULİSTE TEMAS, GENEL KURULDA GERİLİM

Yemin töreni öncesinde Meclis kulisindeki bir odada grup başkanvekilleri ile yeni bakanlar arasında kısa süreli bir karşılaşma yaşandığı öğrenildi. Bu karşılaşmada bazı isimlerin karşılıklı tokalaştığı bilgisi kulislere yansıdı. Temasın kısa sürdüğü, ardından tarafların salona geçtiği aktarıldı.

Genel Kurul’da ise tablo daha sertti. Bakanın kürsüye davet edilmesiyle birlikte muhalefet milletvekilleri protestoya başladı. Kürsü önünde toplanan vekiller ile diğer sıralar arasında itişmeler yaşandı. Atılan kitapçıklar ve yükselen sesler nedeniyle oturuma kısa süreli ara verildi.

YUMRUKLU ARBEDE: YARALANAN VEKİL OLDU

Yaşanan arbedede bazı milletvekillerinin darbe aldığı bildirildi. Bir milletvekilinin burnundan yaralandığı, başka bir vekilin de korumaya çalışırken yumruk isabet ettiği ifade edildi. O anlarda kürsü çevresinde yoğun bir hareketlilik vardı. Salon bir anda karıştı, kim kime bağırıyor ayırt etmek zorlaştı. Bir süre sonra… sakinleşti gibi oldu ama gerginlik devam etti.

Yemin ise güvenlik çemberi oluşturulmasının ardından tamamlandı.

AYNI KONUYA İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Kulis görüşmesine ilişkin yapılan televizyon açıklamaları da tartışmayı büyüttü. İlk açıklamada bakanlarla herhangi bir tebrikleşme olmadığı ve odadan çıkıldığı ifade edildi. Daha sonra yapılan başka bir canlı yayın açıklamasında ise odada bulunanların ayağa kalktığı ve karşılıklı el sıkışıldığı dile getirildi.

Bu iki farklı anlatım sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, “Meclis’te kürsüde protesto, kuliste nezaket” yorumları öne çıktı.

Meclis kulislerinde bu tür temasların zaman zaman yaşandığını söyleyen bazı vekiller, bunun resmi bir görüşme anlamına gelmediğini savunuyor. Bazıları ise görüntünün siyasette verilen mesaj açısından önemli olduğunu düşünüyor. Açıkçası tartışma bir süre daha devam edecek gibi.