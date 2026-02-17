16 Ocak 2025 tarihli ve 9435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren "Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar"da yapılan değişikliklere değinen Başkan Özdemir, düzenlemenin kredi kullanım sürecinde önemli yenilikler getirdiğini ifade etti.

BORÇSUZLUK BELGESİ ŞARTI

Başkan Özdemir açıklamasında, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkârların vergi dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borcu bulunmadığını gösterir, en fazla 15 gün öncesine ait resmi yazıyı ibraz etmeleri gerektiğini vurguladı. Borçların yapılandırılmış olması halinde ise yapılandırmanın bozulmamış olmasının şart olduğunu belirten Özdemir, bu belgenin kredi onay sürecinde zorunlu hale geldiğini ifade etti.

BORCU OLAN ESNAF İÇİN MAHSUP UYGULAMASI

Vergi veya SGK borcu bulunan esnafın tamamen kredi kapsamı dışında bırakılmadığını belirten Özdemir, yeni düzenleme kapsamında kredinin bir bölümünün doğrudan borca aktarılacağını kaydetti. Buna göre, Hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelen tutar banka tarafından ilgili tahsil dairesine yatırılacak; kalan tutar ise esnafa kullandırılacaktır. Ancak borç ödemesi amacıyla kullanılacak kredi tutarı bir yıl içinde toplam 300 bin TL'yi aşamayacaktır.

BAZI MESLEK GRUPLARINA GEÇİCİ MUAFİYET

Düzenlemede belirli meslek grupları için geçici bir istisna öngörüldüğünü de hatırlatan Özdemir, kararın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlardan 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçsuzluk şartı aranmayacağını ifade etti. Bu istisna dışında kalan üyelerin kredi başvurusu öncesinde borç durumlarını gözden geçirmelerinin önem arz ettiğini belirtti.

"PLANLAMANIZI DİKKATLE YAPIN"

Başkan Özdemir, açıklamasının sonunda şu değerlendirmede bulundu: "Devletimizin esnafımıza sunduğu Hazine faiz destekli kredi imkânları önemli bir finansman kaynağıdır. Ancak yeni düzenlemeler doğrultusunda üyelerimizin kredi başvurusu öncesinde borç durumlarını ve şartları dikkatle incelemeleri büyük önem taşımaktadır. Odamız, her zaman olduğu gibi üyelerimize rehberlik etmeye hazırdır. Yapılacak başvurular öncesinde bilgi alınmasını tavsiye ediyoruz." Başkan Özdemir, yapılan düzenlemelerin tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını temenni etti.