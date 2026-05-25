AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KİRALAMA İHALE İLANI

Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Bloklarındaki, Ek’deki yerleri, kiralamak amacı ile işletilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

1) İDARENİN

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA

b) Telefon ve Faks No : 0242 227 44 64 Faks: 0242 310 15 01

c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği : Kiralama işi

b) Yapılacağı Yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

c) Miktarı : 29 adet Taşınmaz

d) Başlama Tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.

3) İHALENİN

a) Yapılacağı Yer : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.

b) İhale Tarihi : 10.06.2026

c) İhale Saati : 11:30

d) İhale Muhammen Bedeli : 8.892.000,00 TL + KDV

e) İhale Geçici Teminat % 3 : 266.760,00 TL

d) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

44) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Kanuni ikametgâh sahibi olmak. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri. Geçici teminat yatırmış olmak. İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı. Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.) Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.) Geçici teminat yatırıldığına dair belge. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 500,00 TL) İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ( Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.) Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır. ) Teklif Mektubu İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere Vergi Dairesine vergi borcunun olmadığına dair belge. İhale ilk ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ ya prim borcu olmadığına dair belge. İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişinin aralıksız 10 yıl Üniversite Hastanelerinde Kantin işletmeciliği yaptığına dair iş deneyim belgesi ve iş deneyim belgesinin tutarı muhammen bedelin en az %50 oranında olmalıdır.

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Uncalı Şubesi TR58 0001 0019 8840 5079 3066 51 İban nolu hesabına yatırılacaktır.

7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

8) İhale Komisyonu veya idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ

Kiralanacak Yerler Kullanım Alan m2 Kira Bedeli Yıllık (KDV Hariç) 1) Yeni Tıp K1 Kantin Yeri 90 432.000 2) Pastane Yeri 88 360.000 3) Kamelya Kafe yeri 81 240.000 4) Bayan Kuaförü 24 180.000 5) Erkek Kuaförü 17 120.000 6) Kuru Temizleme Yeri 17 120.000 7) Bijuteri Yeri 17 120.000 8) A Blok Ameliyathane Kantin Yeri 15 180.000 9) Restoran yeri 373 660.000 10) Ofis Büro yeri 80 240.000 11) Pide Salonu Yri 216 600.000 İhale Tarihi: 12) Atrium Kantin yeri 340 720.000 10.06.2026 13) Döner ve Fasfood Salonu yeri 216 540.000 İhale Saati: 14) Morfoloji Kantin Yeri 161 600.000 11:30 15) Morfoloji Fotokopi Yeri 62 360.000 16) Anatomi Kafe Yeri 18 180.000 17) Market Yeri 72 240.000 18) Bi Kahve Yeri 72 420.000 19) Hastane Giriş Büfe Yeri 65 240.000 20) Ftr Kantin Yeri 27 180.000 21) G Blok Kantin yeri 44 180.000 22) Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Klinik Kantin Yeri 188 360.000 23) Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kantin Yeri 188 360.000 24) Taksi Durağı Yeri 20 240.000 25) Günübirlik Kantin Yeri 9,5 120.000 26) G Blok Onkoloji Kantin Yeri 40 240.000 27) H Blok Önü Büfe Yeri 3,5 60.000 28) Can Cana Kafe Yeri 140 480.000 29) G Blok Önü Akdeniz Büfe Yeri 8 120.000 TOPLAM 8.892.000

İLAN OLUNUR