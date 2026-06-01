Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna dönmesinin ardından iç dengeler yeniden şekilleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Silivri'de gerçekleştirdiği görüşmede, parti içi muhalefetin izleyeceği yeni strateji belirlendi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre, Özel ve İmamoğlu cephesi öncelikle parti içinde kalarak kurultay sürecini zorlamayı, sonuç alınamaması halinde ise yeni parti kurmayı hedefliyor.

A VE B PLANLARI DEVREYE ALINIYOR

Belirlenen stratejinin ilk aşamasında Kılıçdaroğlu yönetimine karşı tam saha baskı uygulanması planlanıyor. Parti Meclisi'nden kurultay kararı çıkarılması için girişimlerde bulunulacak. Bu hamleden sonuç alınamaması durumunda, delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplanması hedefleniyor. Zeynel Emre'nin açıklamalarına göre, Özel ekibi olağanüstü kurultay için imza sürecini bugün itibarıyla başlatıyor. Tüm bu parti içi mücadele yöntemlerinden sonuç alınamaması halinde ise B planı olarak yeni parti kuruluş hazırlıklarına hız verilecek.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Siyasi kulislerde aktarıldığına göre, Özgür Özel'in kendisini Meclis Grup Başkanı ilan etmesi ve makam odasının levhasını değiştirmesi yeni bir kriz yarattı. Kılıçdaroğlu, Özel'in bu unvanının geçersiz sayılması için TBMM

Başkanlığı'na başvurdu. Meclis Başkanlığı'nın vereceği karar, salı günkü grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağını netleştirecek. Beklentiler, Kılıçdaroğlu'nun talebinin kabul göreceği yönünde yoğunlaşıyor.

SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MUTLAK BUTLAN ETKİSİ

Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, milletvekili olmayan genel başkanlar Meclis faaliyetlerinde kendilerini temsil etmesi için bir Grup Başkanı belirliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla göreve iade edilmesi, Özel'in daha önce aldığı kararların hukuki geçerliliğini tartışmalı hale getiriyor. Yargıtay'daki temyiz süreci devam ederken, olağanüstü kurultay toplanmasının önünde hukuki ve usulsel engeller bulunuyor.

ANKARA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ VE YENİ İDDİALAR

Hafta sonu Ankara'da yaşanan gelişmeler, taban mücadelesinin boyutlarını gözler önüne serdi. Cumartesi günü Özgür Özel, Güvenpark'ta yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalıkla toplanarak Anıtkabir'e yürüdü. Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi önünde binlerce partiliyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk'ün partisini pavyon masalarına meze yaptılar" ve "FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim" şeklindeki çıkışları, parti içindeki hesaplaşmanın önümüzdeki günlerde daha da sertleşeceğine işaret ediyor.