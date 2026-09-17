Almanya merkezli tur operatörü DERTOUR’un 15 Eylül’de yayımladığı 2026 Yaz Seyahat Barometresi, Türkiye’nin şirket müşterileri arasında kısa ve orta mesafeli tatillerde liderliğini koruduğunu ortaya koydu. Resmi sıralamada Türkiye’yi İspanya, Yunanistan, Almanya ve Mısır izledi. Araştırmanın DERTOUR ile kardeş markaları ITS, Meiers Weltreisen ve Travelix Last Minute üzerinden yapılan rezervasyonları kapsaması nedeniyle sonuçlar Almanya’daki bütün seyahat pazarını değil, grubun müşteri portföyündeki eğilimleri gösteriyor.

ERKEN REZERVASYON LİDERLİĞİNİ KORUDU

Raporda 2026 yazında rezervasyon davranışlarının jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerden etkilendiğine dikkat çekildi. Son dakika rezervasyonlarının toplam içindeki payı geçen yıla göre 2,5 yüzde puan artarak yüzde 28,5’e çıktı. Bu rezervasyonların yaklaşık yüzde 60’ı seyahatten önceki son 28 gün içinde gerçekleştirildi. Buna karşılık 150 günden daha uzun süre önce yapılan erken rezervasyonlar yüzde 39’luk payla en büyük kategori olmaya devam etti. Tek başına seyahat edenlerde ise son dakika rezervasyonlarının payı yüzde 49’a ulaştı.

TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARAN UNSURLAR

DERTOUR’un değerlendirmesine göre Türkiye’nin güçlü konumunda ulaşılabilirlik, hizmet kalitesi ve fiyat-performans dengesi etkili oluyor. Özellikle geniş kapsamlı her şey dahil seçenekleri ile modern konaklama tesislerinin Türkiye ve Mısır gibi destinasyonlara avantaj sağladığı, bu ürünlerin aileler başta olmak üzere farklı turist grupları tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Türkiye’nin 2026 sezonu öncesindeki erken rezervasyon döneminde de grubun kısa ve orta mesafeli destinasyonları arasında en güçlü talebi alan ülkelerden biri olması, sezon içindeki liderliğin yılın başından itibaren oluştuğunu gösteriyor.

ALMAN PAZARI ANTALYA İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Dertour verilerindeki tablo, Antalya turizminin kaynak pazar dağılımıyla birlikte değerlendirildiğinde Alanya açısından daha da önem kazanıyor. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2026’nın ocak-ağustos döneminde Antalya’ya 11 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi gelirken, Almanya yaklaşık 2 milyon 83 bin ziyaretçiyle Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Almanların toplam yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. İl genelini kapsayan bu veriler doğrudan Alanya’ya ait olmasa da Alman pazarının Antalya turizm bölgesi açısından taşıdığı ağırlığı ortaya koyuyor.

ALDIANA YATIRIMIYLA ALANYA BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin DERTOUR müşterilerinde zirvede bulunması, grubun kısa süre önce Alanya’nın Konaklı bölgesinde attığı adımla birlikte değerlendiriliyor. Paşa Bay adıyla faaliyet gösteren tesisin yeni işletmecisi Ramazan Caner ile DERTOUR Group Global CEO’su Christoph Debus arasında Aldiana Club Resort markasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Aldiana’nın aynı zamanda DERTOUR Group’un uluslararası otel ve tatil köyü portföyünde yer alan markalardan biri olması, yapılan iş birliğini yalnızca bir satış anlaşmasının ötesinde grubun otelcilik yapılanmasıyla bağlantılı hale getiriyor.

TUR OPERATÖRÜ VE OTEL İŞ BİRLİĞİ NASIL İŞLİYOR?

Büyük tur operatörlerinin bir destinasyondaki otel markalarıyla doğrudan yer alması, tesislerin uluslararası dağıtım ve satış kanallarına daha kolay erişmesini sağlayabiliyor. Paket tur sisteminde uçuş, konaklama, transfer ve farklı hizmetler tek ürün altında birleştirilebilirken, erken rezervasyon döneminde ayrılan oda kontenjanları tesislere sezon öncesinden talep görünürlüğü sağlayabiliyor. Son dakika satışlarının yükseldiği dönemlerde ise kalan uçak ve otel kapasitesinin dinamik fiyatlarla pazarlanması önem kazanıyor. DERTOUR’un 2026 verilerinde hem yüzde 39’luk erken rezervasyon payının hem de büyüyen son dakika pazarının aynı anda güçlü kalması, turizm işletmelerinin iki farklı satış dönemine de hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.

MARKA DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Bir konaklama tesisinin uluslararası bir marka altında faaliyet göstermeye başlaması, turizm mevzuatındaki yükümlülüklerden bağımsız bir süreç anlamına gelmiyor. Türkiye’de turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve işletilmesinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik temel düzenlemeler arasında bulunuyor. Tesisin türü, sınıfı, kapasitesi veya fiziki yapısında yapılacak değişikliklerde ilgili turizm belgelendirme, imar, ruhsat ve diğer idari süreçlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tamamlanması gerekiyor. Bu genel çerçeve, Konaklı’daki projenin hangi aşamada bulunduğuna ilişkin özel bir değerlendirme anlamına gelmiyor.

ALANYA İÇİN FIRSAT SEZONU UZATMAKTA

Türkiye’ye yönelik Alman talebinin güçlü kalması ve uluslararası bir turizm grubunun Alanya’da kendi otel markalarından biriyle konumlanması, bölgenin özellikle Alman pazarındaki görünürlüğünü destekleyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor. Ancak bu talebin uzun vadeli ekonomik kazanıma dönüşmesi için yalnızca yaz aylarındaki doluluğa değil, sezonun ilkbahar ve sonbahar dönemlerine yayılmasına da ihtiyaç bulunuyor. Kültür, gastronomi, spor, doğa ve aktif tatil ürünlerinin deniz-kum-güneş turizmiyle birlikte pazarlanması, farklı yaş ve gelir gruplarına ulaşılması açısından önem taşıyor.

TEK PAZARA BAĞIMLILIK YERİNE DENGELİ BÜYÜME

Dertour’un verileri Alanya açısından olumlu bir sinyal verse de turizm sektöründe sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri kaynak pazar çeşitliliği olmaya devam ediyor. Alman pazarındaki güçlü konumun korunmasının yanında diğer Avrupa ülkeleri ve farklı coğrafyalardan gelen turistlerin payının artırılması, jeopolitik gelişmeler veya ekonomik dalgalanmalar karşısında sektörün dayanıklılığını güçlendirebilir. Erken rezervasyon ile son dakika satışlarının birlikte yönetilmesi, ulaşım bağlantılarının korunması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uluslararası markalarla yerel turizm işletmelerinin iş birliklerinin artırılması, Alanya’nın mevcut talebi daha yüksek turizm gelirine ve daha uzun bir sezona dönüştürmesinde belirleyici olacak.