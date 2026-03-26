Serpme kahvaltıdan özel lezzetlere uzanan seçenekleriyle her damak zevkine hitap eden Pita Lara Alanya, hafta sonlarının en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri haline geldi. Geçtiğimiz gün de yoğun ilgi gören mekan, sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşarken, oluşan hareketlilik işletmenin ne kadar kısa sürede benimsendiğini gözler önüne serdi. Aileler ve arkadaş gruplarının tercih ettiği mekanda, sıcak sohbetler ve lezzetli sunumlar bir araya geldi. Samimi atmosferi, özenli servisi ve zengin menüsüyle öne çıkan Pita Lara Alanya'nın yetkilileri, "Güne keyifli ve mutlu bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyoruz." dediler. Cemali AYDINOĞLU

