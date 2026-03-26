Antalya siyasetinde tansiyon yükseldi. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Muhittin Böcek’in mal varlığı iddialarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Antalya’da son günlerde siyasetin dili yine sertleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı mal varlığı iddiaları konuşulurken, tartışma bu kez Antalya’ya sıçradı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, konuyu farklı bir noktaya taşıdı. Çetin, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tapularının araştırılması gerektiğini söyledi.

TARTIŞMA ANTALYA’YA KAYDI

Ali Çetin yaptığı açıklamada, CHP’nin gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. “Başkasının değil, Böcek’in tapularını araştırın” diyen Çetin, kamuoyunda dolaşan iddiaların netleşmesi gerektiğini savundu.

Bu çıkış, Antalya siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle “Antalya’da Muhittin Böcek’in mal varlığı iddiaları nedir” sorusu kısa sürede merak edilen başlıklar arasına girdi.

“600 TAPU İDDİASI DOĞRU MU?”

Çetin’in en dikkat çeken çıkışı ise sayı üzerinden oldu. Kamuoyunda konuşulan bir iddiayı doğrudan gündeme taşıdı.

“600’ün üzerinde tapu iddiası doğru mu? Eğer doğru değilse açıkça yalanlansın. Doğruysa da kamuoyuna detaylı şekilde açıklansın” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, sosyal medyada da hızlı şekilde yayıldı. Antalya’da yaşayan birçok kişi, iddiaların gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bilindiği gibi Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ali Çetin, açıklamasının devamında sürecin hukuki boyutuna da dikkat çekti. “Yargı süreci tamamlanmadan yapılan spekülasyonlar kamuoyunu yanıltır” diyerek, kararın beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bir yandan da şehirde şu konuşuluyor… Herkes kendi cebine bakıyor aslında. Kiralar, faturalar, geçim derdi. Ama siyaset başka bir yerde dönüyor.

…

Antalya’da bu tartışmanın daha uzun süre gündemde kalması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalar, konunun seyrini değiştirebilir.