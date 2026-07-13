Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında Levent'in yasa dışı bahis organizatörü olarak hüküm giymiş Veysel Şahin ile ortaklığı bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu iddialar hakkında resmi makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmiş, Levent Bursa'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında sürdüğü belirtilmişti.

Bahis iddiaları dosyada yer aldığı öne sürüldü

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan iddialarda, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek tutarlı bahis oynadığı ve önemli miktarda zarar ettiği öne sürüldü. Yine aynı iddialarda, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına para transferleri yapıldığı da ileri sürüldü.

Bu iddialar hakkında ise resmi soruşturma makamlarından doğrulayıcı ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

TV100 yayınında dikkat çeken açıklama

Gündeme damga vuran bir diğer gelişme ise gazeteci Sinan Burhan'ın TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalar oldu.

Burhan, canlı yayında Haluk Levent'in yasa dışı bahis organizatörü olarak bilinen Veysel Şahin ile ortaklığı bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Levent'in bir bahis şirketine sahip olduğu ve bu şirkette tanınmış bir isimle ortak olduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığını öne sürdü.