Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası (UNFCCC) tarafından açıklanan resmî takvime göre zirve, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Toplam 12 takvim gününü kapsayan organizasyon, Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

COP31 ANTALYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı 2026 yılı konferans programına göre COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülükler ele alınacak.

2 Kasım 2026 itibarıyla zirvenin açılışına 7 gün kaldı. Resmî programa göre devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Konferansın kapanışı ve sonuç metnine ilişkin çalışmaların 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

COP31 KAÇ GÜN SÜRECEK?

Antalya'daki COP31, başlangıç ve bitiş günleri dahil 12 gün sürecek. UNFCCC'nin konferans takviminde 9 Kasım açılış, 11-12 Kasım liderler zirvesi ve 20 Kasım kapanış tarihi olarak yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in resmî katılımcı bilgilendirmesinde, 15 Kasım Pazar günü konferans alanının kapalı olacağı da belirtiliyor. Böylece 12 günlük takvim içerisinde toplantı alanının kapalı olduğu bir gün bulunuyor.

COP31 ANTALYA'DA NEREDE YAPILACAK?

COP31'in ana toplantı alanı, Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan EXPO Antalya Fuar Merkezi olacak. UNFCCC'nin katılımcı rehberinde konferans adresi, Solak Alanya Yolu Serik Caddesi, Aksu olarak belirtiliyor.

Organizasyonun Alanya, Manavgat, Serik ve Gazipaşa'dan Antalya'ya ulaşım açısından da önem taşıması bekleniyor. Özellikle zirveye katılacak uluslararası heyetlerin konaklama ve transfer ihtiyaçları, Antalya turizm sektörünün kasım ayındaki faaliyetleri açısından yeni bir hareketlilik oluşturabilir. Ancak Alanya'daki otellere yönelik kesin rezervasyon veya ekonomik katkı rakamları henüz resmî verilerle ortaya konulmuş değil.

COP31'E KAÇ KİŞİ KATILACAK?

COP31 Türkiye Başkanlığı'nın resmî internet sitesinde organizasyonun yaklaşık 100 bin katılımcıyı ağırlamasının beklendiği belirtiliyor. Konferans, 197 tarafın yer aldığı uluslararası iklim müzakereleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bu rakam gerçekleşmiş katılımcı sayısını değil, organizasyon için açıklanan beklentiyi ifade ediyor. Kesin katılım verilerinin konferans sürecinde netleşmesi bekleniyor.

COP31 BAŞKANI KİM OLACAK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası'nın 23 Ocak 2026 tarihli resmî bildirimine göre COP31 Başkanlığına Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aday gösterildi.

Türkiye ile Avustralya arasında oluşturulan iş birliği modeli kapsamında müzakerelerin başkanlığını ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen üstlenecek. Böylece Türkiye konferansın ev sahipliği ve başkanlık görevini yürütürken Avustralya müzakere sürecinde görev alacak.

COP31 MAVİ BÖLGE VE YEŞİL BÖLGE NEDİR?

Antalya'daki zirve iki ana katılım alanı üzerinden düzenlenecek. UNFCCC'nin açıklamasına göre Mavi Bölge, resmî iklim müzakerelerinin gerçekleştirileceği ve yalnızca akredite katılımcıların giriş yapabileceği alan olacak.

Yeşil Bölge ise iklim teknolojileri, çevre projeleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve farkındalık etkinliklerine ayrılacak. Türkiye'nin yöneteceği bu alan halka açık olacak. Ancak ziyaretçilerin etkinliklere göre ön kayıt ve giriş koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

COP31 Türkiye Başkanlığı'nın katılım rehberine göre Yeşil Bölge ziyaretçilerinin resmî kayıt sisteminden günlük giriş işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün. Ziyaretlerde kimlik kontrolü ve güvenlik taraması uygulanabilecek.

ANTALYA'DA COP31 İÇİN ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

UNFCCC'nin katılımcılar için yayımladığı ulaşım bilgilendirmesine göre konferans süresince Antalya genelinde ücretsiz servis araçları hizmet verecek. Ancak bu servislerin durakları, resmî COP31 konaklama platformunda listelenen otellerle sınırlı olacak.

Resmî platform dışında konaklama yapan katılımcıların en yakın servis noktasına kendi imkânlarıyla ulaşması gerekebilecek. Konferans alanına ulaşım ve otel transferleri için güzergâh bilgileri COP31'in resmî ulaşım haritası üzerinden takip edilebilecek.

Alanya'dan zirveye katılmayı planlayanların da hareket etmeden önce güncel ulaşım düzenlemelerini kontrol etmesi önem taşıyor. UNFCCC'nin yayımladığı ücretsiz servis bilgisi, Alanya'dan doğrudan ücretsiz ulaşım sağlanacağı anlamına gelmiyor.

COP31'DE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

COP31 Türkiye Başkanlığı'nın açıkladığı eylem gündeminde sıfır atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklime dirençli şehirler, gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerjiye geçiş ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri gibi başlıklar bulunuyor.

Bu gündem, Alanya ve Antalya açısından da önem taşıyor. Özellikle kıyı bölgelerinin korunması, kuraklık, tarımsal üretimin iklim koşullarına uyumu ve turizm sektörünün sürdürülebilirliği, bölgenin ekonomik ve çevresel geleceğiyle doğrudan bağlantılı konular arasında yer alıyor.

Konferansta ülkelerin iklim taahhütlerini uygulanabilir politikalara dönüştürmesi ve uluslararası finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Zirvenin yaklaşımı, diyalogdan uzlaşıya ve uzlaşıdan somut eyleme geçiş üzerine kuruluyor.

COP31'İN ÖNCEKİ ZİRVELERDEN FARKI NE?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ilk Taraflar Konferansı 1995 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. 2025 yılındaki COP30'a Brezilya'nın Belém kenti ev sahipliği yaptı. 2026 yılında ise konferans ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Antalya'daki organizasyonun programında önemli bir farklılık bulunuyor. Dünya liderlerinin katıldığı üst düzey toplantılar genellikle konferansın ilk günlerinde gerçekleştirilirken COP31'de liderler zirvesi 11-12 Kasım'a, yani konferansın üçüncü ve dördüncü günlerine yerleştirildi.

Birleşmiş Milletler'in resmî konferans programında ayrıca Kyoto Protokolü taraflarının 21. toplantısı ve Paris Anlaşması taraflarının 8. toplantısının da COP31 kapsamında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

COP31 İÇİN SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

UNFCCC'nin 27 Ekim 2026 tarihli duyurusunda, konferans öncesi hazırlık sürecine ilişkin yardımcı organ başkanlarının ortak notunun yayımlandığı açıklandı. Kurumun 23 Ekim tarihli gündem belgelerinde de konferansın müzakere başlıklarına yönelik ek düzenlemeler yer aldı.

COP31 Türkiye Başkanlığı'nın resmî programında ise 11-12 Kasım'daki Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi doğrulandı. Ayrıntılı oturum programının güncellenmesi beklenirken katılımcıların resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31, 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da tamamlanacak. Zirvede alınacak kararlar, uluslararası iklim politikalarının yanı sıra Türkiye'nin enerji, çevre, tarım ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da önem taşıyacak.