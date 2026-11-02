İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çekici bir operasyona imza attı.

2018 yılından bu yana aranan Tuğrul B.'nin, kimlik bilgileri ve değişen görünümüne rağmen polis ekiplerinin takibinden kurtulamadığı öğrenildi.

2010 YILINDA İŞLEDİĞİ SUÇTAN ARANIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Tuğrul B.'nin, 2010 yılında Samsun'da işlenen "yetkisi olmadığı halde resmî sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren firari olduğu ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) arandığı tespit edildi.

DEĞİŞEN GÖRÜNÜMÜ POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Firari hükümlünün izini süren ekipler, yürüttükleri saha araştırmalarında önemli bilgilere ulaştı.

Yapılan çalışmalarda Tuğrul B.'nin yıllar içerisinde görünümünün değiştiği ve kadın kimliğiyle yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

Polis ekipleri, elde ettikleri yeni bilgiler doğrultusunda araştırmalarını genişleterek hükümlünün bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında firari hükümlünün kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı da ortaya çıkarıldı.

Ekipler, kimlik bilgileri ve değişen fiziksel görünümüne ilişkin elde ettikleri bulguları değerlendirerek çalışmalarını sürdürdü.

8 YILLIK FİRAR KADIKÖY'DE SONA ERDİ

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından hükümlünün Kadıköy'de bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonla Tuğrul B. yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece 28 Şubat 2018'den bu yana devam eden firar süreci sona erdi.

HAKKINDA YENİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan hükümlü hakkında mevcut kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini kullanması nedeniyle de adli işlem başlatıldı.

Tuğrul B., gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.