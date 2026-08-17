Kemer ilçesinde yer alan tarihi Likya Yolu güzergahındaki Göynük Kanyonu, hava sıcaklığının 45, deniz suyu sıcaklığının ise 31 dereceye ulaştığı günlerde doğa tutkunlarının kaçış noktası haline geldi. Yüzde 99'u bulan nem oranından bunalan ziyaretçiler, serin sulara ve çam ormanlarına yöneliyor.

10 DERECELİK SUDA KANYONİNG DENEYİMİ

Ziyaretçiler, orman ve toprak yollardan safari araçlarıyla yaklaşık 2,5 kilometre ilerleyerek kanyonun iç kısımlarına ulaşıyor. Burada bot turu, yüzme, halatla tırmanma ve kanyoning gibi çeşitli macera sporları gerçekleştiriliyor. İşletmecilerin aktardığı bilgilere göre, parkuru tamamlayan turistler kanyonun sonundaki şelalede, sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen sularda serinleme imkanı buluyor.

Bölge, sadece su sporlarıyla değil, barındırdığı yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler dağ keçisi, tavşan, kelebek ve çeşitli kuş türlerini doğal yaşam alanlarında gözlemleyebiliyor. Ayrıca çam ağaçlarının üzerine kurulan parkurda zipline yapılarak bölge metrelerce yüksekten izlenebiliyor.

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 70'İ YABANCI TURİST

Göynük Kanyonu'nda turizm faaliyetleri yürüten işletmeci Doğukan Ak'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 2 milyon yılda oluşan bu doğal yapı her yıl artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde, ormanla denizin birleştiği 3 bin dönümlük alanda hizmet verdiklerini belirten Ak, 17 yıllık bir uzman ekiple çalıştıklarını vurguladı. Tesisin doğayla uyumlu bir şekilde yönetildiğine işaret eden Ak, ziyaretçilerin yüzde 70'inin yabancı, yüzde 30'unun ise yerli turistlerden oluştuğunu kaydetti.

ALTERNATİF TURİZM ROTASI OLARAK KANYONLAR

İngiltere, Polonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden misafir ağırlayan kanyon, deniz turizmine güçlü bir alternatif oluşturuyor. Kayaların çatlaklarından sızan temiz ve soğuk sular, vadinin sürekli esen rüzgarıyla birleşerek bölgeyi doğal bir klimaya dönüştürüyor. Kazakistan'dan gelen turist Darina Bondarchuk, yemyeşil doğası ve buz gibi suyuyla kanyonun masalsı bir atmosfer sunduğunu ifade etti. Bu tür alanların doğa turizmine kazandırılması, bölgenin turizm çeşitliliğini artırmada kritik bir rol oynuyor.