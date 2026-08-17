Alanya'da muhtar isyan etti: 'Artık çekilmez ve dayanılmaz bir hal aldı'
Alanya'da muhtar isyan etti: 'Artık çekilmez ve dayanılmaz bir hal aldı'
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Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Ütopya Otel önünde meydana geldi.

Whatsapp Image 2026 08 17 At 10.53.36 (1)Edinilen bilgiye göre otobüsün motor bölümünden önce patlamaya benzer bir ses geldi. Kısa süre sonra araçtan duman ve alevlerin yükselmesi üzerine otobüs durduruldu.

OTOBÜSTEKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının fark edilmesinin ardından otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Whatsapp Image 2026 08 17 At 10.53.36 (2)Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yolcular arasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Otobüste çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak.

Muhabir: Bircan Subaşı