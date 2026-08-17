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Otobüste çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yolcular arasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre otobüsün motor bölümünden önce patlamaya benzer bir ses geldi. Kısa süre sonra araçtan duman ve alevlerin yükselmesi üzerine otobüs durduruldu.

Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Ütopya Otel önünde meydana geldi.

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