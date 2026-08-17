Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, Ütopya Otel önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otobüsün motor bölümünden önce patlamaya benzer bir ses geldi. Kısa süre sonra araçtan duman ve alevlerin yükselmesi üzerine otobüs durduruldu.
OTOBÜSTEKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangının fark edilmesinin ardından otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yolcular arasında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Otobüste çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak.
Muhabir: Bircan Subaşı