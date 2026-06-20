​Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini ilk ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kaymakamımız, bugün Oba ve Obaalacami mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya geldi.

​Vatandaşların istek ve beklentilerini yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’e; Emniyet Jandarma, DSİ , İlçe Tarım ve Orman, Orman İşletme ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurum müdürleri eşlik etti.

​VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ İLK AĞIZDAN DİNLEDİ

​Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk kurum müdürleriyle katıldığı ziyaretlerde Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan ve Obaalacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman ve vatandaşlarımızın mahalleleriyle ilgili; asayiş, güvenlik, elektrik, ulaşım ve altyapı gibi konulardaki taleplerini bizzat dinledi. İletilen konuların hızlıca çözüme kavuşturulması amacıyla Kaymakamımız, beraberindeki ilgili kurum amirlerine yerinde talimatlar verdi.

​“AMACIMIZ İHTİYAÇLARA YERİNDE ÇÖZÜM ÜRETMEK ”

​Vatandaşlarımızı yerinde dinlemenin önemli olduğunu vurgulayan Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, "Alanya’mızın doğusundan batısına her bir mahallemizi kurum amirlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Amacımız; hemşehrilerimizin beklentilerini bizzat sahada dinlemek ve sorunlara en hızlı şekilde müdahale etmektir. Mahallelerimizle ilgili bize iletilen her bir konuyu ilgili kurumlarımıza aktarıyor ve sürecin çözüm odaklı takipçisi oluyoruz. Bizleri samimiyetle ağırlayan tüm hemşehrilerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.