Galatasaray'da yönetim kademesinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Kulübün 2'nci Başkanı Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu'ndaki ve kulübe bağlı şirketlerin yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa kararının 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşandığını ileri sürdüğü olaylarla bağlantılı olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

27 EKİM'DEKİ TOPLANTIYI İŞARET ETTİ

Metin Öztürk, istifasına gerekçe olarak 27 Ekim'de düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yaşandığını iddia ettiği olayları gösterdi.

Toplantı sırasında yaşanan bir anlaşmazlığın fiili saldırıya ve merhum annesine yönelik hakarete dönüştüğünü öne süren Öztürk, bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulübün üst yönetiminde görev yapan bir ismin böylesine ciddi iddialarla istifa etmesi, kulüp yönetimindeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

METİN ÖZTÜRK'TEN SERT AÇIKLAMA

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

Öztürk'ün açıklamasında özellikle Galatasaray terbiyesine vurgu yapması ve yaşandığını belirttiği olayları istifasının temel gerekçesi olarak göstermesi dikkat çekti.

YÖNETİM KURULU VE BAĞLI ŞİRKETLERDEN AYRILDI

Metin Öztürk, istifa kararının yalnızca Galatasaray Yönetim Kurulu'ndaki göreviyle sınırlı olmadığını da açıkladı.

Öztürk, kulübe bağlı şirketlerde yürüttüğü yönetim kurulu üyeliklerinden de ayrıldığını belirterek tüm bu görevlerini bıraktığını duyurdu.

Böylece sarı-kırmızılı kulübün üst yönetiminde önemli bir görev değişikliği gündeme geldi.

GÖZLER GALATASARAY YÖNETİMİNE ÇEVRİLDİ

Öztürk'ün açıklamasında dile getirdiği fiili saldırı ve hakaret iddialarına ilişkin olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

Söz konusu iddiaların kim veya kimlere yönelik olduğu konusunda paylaşılan açıklamada herhangi bir isim belirtilmedi.

Galatasaray yönetiminin istifa kararı ve 27 Ekim'deki toplantıda yaşandığı öne sürülen olaylar hakkında açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Öztürk'ün ayrılığının ardından boşalan görevlerin nasıl doldurulacağı ve kulüp yönetiminde nasıl bir süreç izleneceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.