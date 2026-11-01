Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Antalyaspor, 1 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi fikstürüne göre Iğdırspor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşmanın yayın kanalı ise doğrulanamadı.

IĞDIRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 13. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK - Antalyaspor karşılaşması, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadelenin ev sahibi Iğdır temsilcisi olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi fikstüründe karşılaşma, "Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Antalyaspor A.Ş." eşleşmesiyle yer alıyor. Böylece maçın tarihi, başlama saati ve ev sahibi takım bilgileri federasyon kayıtlarıyla doğrulanıyor.

ANTALYASPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Antalya futbolunun önemli temsilcilerinden Antalyaspor, Iğdır deplasmanında ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Ev sahibi Alagöz Holding Iğdır FK ise kendi sahasında avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

Karşılaşma, iki takımın lig sıralamasındaki mücadelesi açısından önem taşıyor. Antalyaspor'un deplasmanda alacağı sonuç, önümüzdeki haftalara yönelik puan tablosundaki konumunu doğrudan etkileyecek.

ANTALYASPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ BURSASPOR

TFF'nin 2026-2027 sezonu fikstürüne göre Antalyaspor, Iğdır deplasmanının ardından 6 Kasım 2026 Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Alagöz Holding Iğdır FK ise 6 Kasım Cuma günü SMS Grup Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Böylece her iki takım da Iğdır'daki mücadelenin ardından lig programına devam edecek.

IĞDIRSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ RESMİ FİKSTÜR BİLGİLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı Trendyol 1. Lig fikstüründe karşılaşmanın 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı belirtiliyor. Maçın tarihi ve başlama saati, TFF'nin resmi internet sitesindeki 2026-2027 sezonu fikstüründen kontrol edilebiliyor.