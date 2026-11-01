Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Trabzon'da devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, konuk Gaziantep FK ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları, sakat ve cezalı oyuncuları ile hakem kadrosuna ilişkin bilgiler de belli oldu.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig mücadelesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmaya Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park ev sahipliği yapacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele şifreli olarak yayınlanacağı için karşılaşmayı televizyondan veya dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun geçerli aboneliğine sahip olması gerekiyor.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında saha ve seyirci avantajını kullanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, taraftarlarının desteğiyle üç puana ulaşarak ligdeki olumlu gidişatını devam ettirmek istiyor.

Gaziantep FK ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek ve zorlu Trabzon deplasmanında başarılı bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN GAZİANTEP FK'YA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 14 karşılaşmada Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer bu mücadelelerin 9'unu kazanırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK ise söz konusu 14 maçta galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, rakibine karşı oynadığı bu maçlarda 29 gol kaydederken kalesinde 12 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da sakatlık ve diğer nedenlerle forma giymesi beklenmeyen oyuncular bulunuyor.

Bordo-mavili ekipte Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın karşılaşmada görev alamayacağı belirtiliyor.

Eksik oyuncular nedeniyle teknik heyetin kadro tercihleri önem kazanırken, özellikle savunma ve orta saha rotasyonunda yapılacak seçimler merak ediliyor.

GAZİANTEP FK'DA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Konuk ekip Gaziantep FK da Trabzon deplasmanına eksik oyuncularla çıkmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlılarda Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Myenty Abena ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Melih, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Kerim, Sylla, Efe, Perez, Bacuna, Kozlowski, Camara, Maxim, Sorescu, Halil.

Kesin ilk 11'ler, karşılaşma öncesinde kulüplerin resmî açıklamalarıyla belli olacak.

MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesinde hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

GÖZLER PAPARA PARK'TA OLACAK

Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisini devam ettirme hedefi ile Gaziantep FK'nın deplasmanda puan arayışı, karşılaşmanın önemini artırıyor.

Saat 16.00'da başlayacak mücadelede alınacak sonuç, iki takımın Süper Lig'deki hedefleri açısından önem taşıyor.