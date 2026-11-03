Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına sunulan oyuncaklara yönelik gerçekleştirdiği denetimler kapsamında önemli bir karara imza attı. Çocukların sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen bir stres topu oyuncağının piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de piyasadan toplatılacağını duyurarak aileleri bilgilendirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda söz konusu oyuncağın çocuklar açısından ciddi güvenlik riskleri barındırdığının tespit edildiği belirtildi.

Çocuklar için boğulma riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli oyuncağın güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi.

Ürünün küçük parçalarının çocuklar açısından boğulma tehlikesi oluşturabileceği, hava akışının engellenmesi durumunda ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Özellikle küçük yaştaki çocukların oyuncak parçalarını ağızlarına götürebilmeleri nedeniyle bu tür ürünlerin önemli riskler taşıdığına dikkat çekiliyor.

Bakanlık satışını yasakladı, toplatma kararı aldı

Denetimlerin ardından Ticaret Bakanlığı, riskli olduğu belirlenen oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına karar verdi.

Karar kapsamında ürünün satışa sunulmasının önüne geçilmesi ve piyasada bulunan mevcut ürünlerin toplatılması amaçlanıyor.

Böylece çocukların güvenliğini tehdit edebilecek oyuncağın tüketicilere ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan resmi açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu' isimli oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Ürünün, küçük parçalar nedeniyle boğulma riski oluşturabileceği ve hava akışının engellenmesi durumunda ciddi tehlikelere yol açabileceği belirlendi. Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklanırken piyasadan toplatılmasına karar verildi."

Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Evinde bu oyuncak bulunan aileler dikkat!

Toplatma kararının ardından söz konusu ürünü daha önce satın alan ailelerin de dikkatli olması gerekiyor.

Uzmanların genel oyuncak güvenliği uyarıları doğrultusunda, küçük parça içeren ve boğulma riski taşıyan ürünlerin çocukların erişiminden uzak tutulması önem taşıyor.

Ailelerin, evlerinde "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli ürünün bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ve toplatma kararı kapsamındaki ürünleri çocuklarına kullandırmamaları öneriliyor.

Güvensiz ürünler nereden sorgulanıyor?

Ticaret Bakanlığı, piyasada güvenli olmadığı tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

Vatandaşlar, https://gubis.ticaret.gov.tr adresine girerek toplatma ve yasaklama kararı verilen ürünleri inceleyebiliyor.

Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.