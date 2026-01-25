EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale etti.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın sırasında ortaya çıkan yoğun siyah dumanlar, geniş bir alandan görüldü ve gökyüzünü kapladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ve dron kameralarıyla kaydedildi.

YANGIN İKİ SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı bildirildi.