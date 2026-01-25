Alanya’nın Hacet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir araç ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA MAHALLE ARALARINA TAŞTI

Kaçan aracı takibe alan polis ekipleri ile şüpheliler arasında mahalle aralarında <strong>kovalamaca yaşandı. Takip sırasında silah seslerinin duyulduğu yönünde ihbarlar yapıldığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olayda 4 kişinin yaralandığı iddia ediliyor.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrası Hacet Mahallesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis, bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.