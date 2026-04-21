​BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMANIN BEDELİ

​Alanya’nın artık bir metropol kimliği kazandığını belirten Karagöz, şehrin dinamik yapısına dikkat çekti. Karagöz, "En basit tanımıyla bugünün işini yarına bıraktığımızda, uzun vadeli sağlam yatırımlar yerine işi yetiştirme amaçlı geçici çözümler ürettiğimizde teknik borç oluşur. Nüfusu sürekli artan ve 365/7/24 yaşayan bir şehir olan Alanyamızda duraksamanın bedeli ağır olur" ifadelerini kullandı.

​2014’TEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN GÜNDEM: ELEKTRİK KESİNTİLERİ

​Belediyenin 2014 yılı faaliyet raporundan bir kesit paylaşan Karagöz, on yıl önceki sorunların bugün hala devam etmesini teknik borca örnek gösterdi. O günün gündemi olan elektrik kesintilerinin bugün de geçerliliğini korumasının planlama hatalarından kaynaklandığını belirterek, geçici çözümlerin sorunu kronikleştirdiğini savundu.

​ALTYAPI ÇALIŞMALARI BİR SEFERBERLİK BOYUTUNDA

​Kasım ayından bu yana Alanya Belediyesi tarafından sürdürülen yoğun altyapı çalışmalarına değinen Karagöz, bu hamleyi "teknik borç ödemesi" olarak nitelendirdi. Karagöz, "Alanya Belediyemizin seferberlik boyutunda devam ettirdiği altyapı çalışmaları teknik borcu ödemektedir ve çok kıymetlidir. Sadece belediye değil, her bir kamu kurumu doğru planlanmış çalışmalarla bu borcu kapatmaya teşvik edilmelidir" dedi.

​HEDEF: YÖNETİLEBİLİR BİR ALANYA

​Mali borçlar kadar teknik borçların da kritik olduğunu vurgulayan Karagöz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

​"Kısa süre içinde, mali borçlarda olduğu gibi teknik borçlarda da yönetilebilir bir seviyeye geldiğimizde artık Alanyamızın alacaklarını, yani kazanımlarını konuşmaya başlayacağız." (Sudi ÇANDIR)

