Ekonomik dalgalanmaların derinden hissedildiği, turizm sezonu dışında nakit akışının yavaşladığı Alanya’da vatandaşların gözü kulağı Ankara’dan gelecek haberlerde. Artan hayat pahalılığı karşısında kredi kartlarına ve bireysel kredilere yüklenen vatandaşlar için TBMM gündemine bomba gibi düşen bir kanun teklifi sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan tasarı, borç batağındaki milyonlarca kişiyi ilgilendiren radikal düzenlemeler içeriyor.

ANAPARA ESAS ALINACAK, YÜKLER KALKACAK

Meclis'e sunulan teklif yasalaştığı takdirde, borç yapılandırmasında devrim niteliğinde bir adım atılmış olacak. Bankaların uyguladığı yüksek gecikme faizleri, biriken cezalar, icra masrafları ve avukatlık ücretleri tamamen silinecek. Yapılandırma süreci sadece "anapara" üzerinden işleyecek. Böylece borçlu vatandaş, üzerindeki faiz yükünden kurtularak sadece harcadığı asıl tutarı ödeme imkanına kavuşacak.

72 AYA VARAN TAKSİT İMKANI

Ödeme güçlüğü çekenler için sunulan teklifte vade seçenekleri de dikkat çekiyor. Borçların geri ödenmesi sürecinde vatandaşın bütçesini sarsmayacak şekilde 60 ile 72 ay arasında değişen uzun vadeli taksitlendirme seçenekleri masada. Bu hamle, özellikle sabit gelirli vatandaşların aylık ödeme planlarını rahatlatmayı hedefliyor.

İCRA VE HACİZ KABUSU BİTİYOR

Teklifin en can alıcı noktalarından biri ise icra takipleriyle ilgili. Yapılandırmaya başvuran yurttaşlar için devam eden tüm icra ve haciz işlemleri anında durdurulacak. Maaşında haciz bulunan veya banka hesaplarına bloke konulan vatandaşlar için blokeler kaldırılacak. Ödeme planına sadık kalan vatandaşların kredi sicilindeki "kara liste" olarak bilinen olumsuz kayıtlar da temizlenerek, finansal özgürlüklerinin önü açılacak.