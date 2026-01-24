Yeni yılla birlikte iğneden ipliğe gelen zamların ardından, kışın en sert günlerinde vatandaşın en büyük korkusu olan enerji faturaları için son söz söylendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamuoyundaki "yeni zam" endişelerini bitiren net bir açıklama yaparak Şubat 2026 yol haritasını çizdi.

ZAM TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Özellikle Alanya gibi hem konut hem de ticari işletme yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde merakla beklenen karar duyuruldu. Bakan Bayraktar, Şubat ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Hem sanayi hem de konut abonelerini kapsayan bu karar, soğuk havalarda ısınma giderleri nedeniyle bütçesi zorlanan vatandaşlara derin bir nefes aldırdı.

DEPOLARDA KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Zam yapılmamasının arkasındaki en güçlü gerekçe ise "arz güvenliği" olarak açıklandı. Türkiye’nin enerji altyapısının kış koşullarına tam dirençli olduğunu vurgulayan Bayraktar, doğal gaz depolama alanlarındaki doluluk oranlarının risk oluşturmadığını belirtti. Stokların yeterli seviyede olması, fiyatlarda yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne set çekti.

EKONOMİDE "SABİT FİYAT" FRENİ

Piyasalarda oluşan yüksek zam beklentisinin aksine alınan bu "sabit fiyat" kararı, enflasyonla mücadelenin de kritik bir ayağı olarak değerlendiriliyor. Enerji maliyetlerinin frenlenmesiyle, üretim yapan sanayiciden evini ısıtmaya çalışan vatandaşa kadar geniş bir kesimin üzerindeki mali yükün hafifletilmesi hedefleniyor. Alanyalı esnaf ve turizmcilerin de maliyet hesaplarını doğrudan etkileyecek bu gelişme, piyasalarda olumlu karşılandı.