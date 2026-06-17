Pankreas kanseriyle mücadele eden 72 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri töreninde onur ödülüne layık görüldü. Sözcü'nün aktardığı habere göre, sahneye çıkan sanatçı sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldığını belirterek sürece dair bilgi verdi.

Tören sırasında konuşmakta zorlandığı gözlemlenen Onat, sanat camiasına ve destekçilerine teşekkür etti. Hastalığının ciddiyetine vurgu yapan oyuncu, "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla. Konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?" ifadelerini kullandı.

GÜL ONAT'IN TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Usta sanatçının sağlık sorunları bu yılın başlarında kamuoyuna yansımıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında hastaneden yayımladığı videoda zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini bildiren Onat, bir hafta içinde üç ayrı operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Pankreas kanseri teşhisi sonrası uygulanan yoğun cerrahi müdahaleler ve medikal tedaviler, sanatçının fiziksel direncini etkilemeye devam ediyor.

Sanatçının ödül törenindeki son açıklamaları, tiyatro ve sinema dünyasında yankı buldu. Salondaki katılımcılar, konuşmasını tamamlayıp sahneden ayrılan Onat'a uzun süre alkışlarla destek verdi.