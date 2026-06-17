Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma esnasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Uyumaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YARGI CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Savcı Uyumaz'ın görev başında hayatını kaybetmesi, meslektaşları ve adliye çalışanları arasında derin bir üzüntü yarattı. Kocaeli Barosu tarafından yayımlanan resmi taziye mesajına göre, merhum savcının duruşma salonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, ancak kurtarılamadığı duyuruldu. Baro açıklamasında, Uyumaz'ın ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

RESMİ TÖREN NE ZAMAN YAPILACAK?

Görev başında vefat eden yargı mensupları için uygulanan resmi devlet protokolü kapsamında, merhum savcı için görev yaptığı adliye binasında özel bir uğurlama programı planlandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildirdiğine göre, Ayhan Uyumaz için 17 Haziran 2026

Çarşamba günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından cenaze işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.