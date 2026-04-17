Antalya genelinde bugün hava gün içinde değişiyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğleden sonra yerini sağanak ve gök gürültülü yağışlara bırakıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Meteoroloji verilerine göre yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu durum kısa süreli su birikintileri ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Yağışların Muğla çevresi ile birlikte Antalya’nın doğu hattında daha yoğun hissedileceği belirtiliyor.

TOZ TAŞINIMI HAYATI ETKİLEYEBİLİR

Bölge genelinde beklenen toz taşınımı özellikle solunum hassasiyeti olanlar için risk oluşturuyor. Gün içinde araçların üzerinde biriken toz, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanabilir.

RÜZGAR VE SICAKLIK DETAYI

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar ise gün içinde yön değiştiriyor:

Sabah saatlerinde kuzey ve doğu yönlerden

Öğleden sonra güney ve doğu yönlerden

Yağış anında yer yer kuvvetli

Denizde ise Kaş-Kumluca hattında fırtına etkisi görülebilir.

ALANYA VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Alanya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 24°C

Manavgat: Sağanak yağışlı – 26°C

Gazipaşa: Sağanak yağışlı – 25°C

Serik: Yer yer kuvvetli sağanak – 25°C

Kumluca: Yer yer kuvvetli sağanak – 26°C

Elmalı: Yer yer kuvvetli sağanak – 19°C