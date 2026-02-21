Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, tansiyonu yüksek ve zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir randevuya sahne oluyor. Alanya'daki spor kamuoyunun ve futbol tutkunlarının da nefeslerini tutarak sonucuna kilitlendiği dev maçta, Konyaspor bu akşam saat 20.00'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu 90 dakikanın başlamasına saatler kala, sahadaki gerilimi doğrudan etkileyebilecek en kritik görevlerden biri olan VAR hakemi de resmen duyuruldu.

SAHADAKİ ZORLU SINAV

Yeşil sahada düdük çalacak ve oyunun kontrolünü elinde tutacak isim Atilla Karaoğlan olarak belirlendi. Karaoğlan’ın bu büyük sınavdaki en önemli yardımcıları ise Furkan Ürün ve Samet Çavuş olacak. Saha kenarındaki tansiyonu yönetecek 4. hakemlik görevini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

VAR ODASINDA KİMLER VAR?

Günün en çok merak uyandıran ve tartışmalara yön verecek olan VAR odasındaki isim netleşti. Hata lüksünün olmadığı bu kritik müsabakada VAR koltuğu Davut Dakul Çelik'e emanet edildi. Çelik'in ekran başındaki en büyük destekçisi olarak AVAR pozisyonunda İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak. Tüm Türkiye ile birlikte Alanya'da da gözler, bu akşam çalacak ilk düdüğe ve VAR odasından çıkacak hayati kararlara çevrildi.