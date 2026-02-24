Payallar Mahallesi’nde yaşları 14 ile 16 olan iki motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaptıkları görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şüphelileri tespit eden jandarma ekipleri, sürücü belgesiz araç kullandığı, kask takmadığı, motosikleti kural dışı ve tehlikeli kullandığı, araçlarında dikiz aynası bulunduğu, trafik güvenliğini ve düzeni kurallarını ihlal ettiği belirlenen yaşları 14 ile 16 olan iki sürücüye 37 bin 597 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi