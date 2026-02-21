Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında heyecan fırtınası Konya'da esiyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, zorlu TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Konyaspor cephesinde ise göreve yeni gelen teknik direktör İlhan Palut ile çıkış aranıyor. Futbolseverler arama motorlarında "Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta", "Osimhen neden oynamıyor" ve "Galatasaray'ın muhtemel 11'i" sorgularını hızlandırdı. İşte kritik maça dair tüm son dakika gelişmeleri.

Şampiyonluk yarışında zirveyi bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Ancak sarı-kırmızılılarda zorlu Avrupa mesaisi sonrası kadroda rotasyonlar bekleniyor. Ev sahibi Konyaspor ise kısa süre önce göreve dönen teknik direktörü İlhan Palut ile taraftarının önünde sürpriz bir galibiyet almayı hedefliyor.

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Heyecan dolu maç saat 20:00'de başlayacak.

Konyaspor - GS Maçı Hangi Kanalda?

Milyonların ekran başına kilitleneceği bu kritik Süper Lig müsabakası, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından şifreli ve naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da Osimhen Şoku: Kadroya Alınmadı!

Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konulardan biri yıldız golcü Victor Osimhen'in durumu oldu. Juventus maçında efor sarf eden Nijeryalı yıldız, sağ dizindeki ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Gol yollarındaki en büyük yük, son lig maçında Eyüpspor'a karşı hat-trick yapan Mauro Icardi'nin omuzlarında olacak.

Kritik Maç Öncesi Muhtemel 11'ler

İki takımın da galibiyete kilitlendiği maçta teknik direktörler İlhan Palut ve Okan Buruk'un sahaya şu kadroları sürmesi bekleniyor:

TÜMOSAN Konyaspor (Muhtemel 11): Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Cicaldau, Prip, Moreno, Umut Nayir.

Galatasaray (Muhtemel 11): Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

Maçın Kırılma Noktası: Yorgunluk vs. Yeni Hoca Etkisi

Galatasaray'ın Juventus karşısında harcadığı yüksek efor, bu maçta Konyaspor'un en büyük avantajı olabilir. Okan Buruk'un takımı geçiş hücumlarında Yunus Akgün ve Barış Alper ile skor arayacak. Konyaspor'da ise takımın en golcüsü Umut Nayir (8 gol) ve yeni yardımcı antrenör Steven Caulker'ın da katıldığı teknik ekibin yaratacağı "yeni hoca sinerjisi" belirleyici olacak.