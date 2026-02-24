Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile özellikle 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar ve düzenli sosyal yardım hak sahipleri için doğalgaz aboneliğinde güvence bedeli muafiyeti getirildi.



Artan yaşam maliyetleri karşısında emekli ve dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren düzenleme, abonelik süreçlerinde de bazı köklü değişiklikler içeriyor.



GÜVENCE BEDELİNDEN KİMLER MUAF?



Yeni düzenlemeye göre;



65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar

Düzenli sosyal yardım alan haneler

Ön ödemeli sayaç kullanan aboneler

İbadethaneler ve cemevleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları

Belirli kamu idareleri

güvence bedelinden muaf tutulacak.



Ancak mevcut aboneliğin kapatılıp aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik açılması halinde muafiyet uygulanmayacak.



BAĞLANTI BEDELİNDE YENİ DÖNEM



Abone bağlantı bedeli yalnızca bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez ücret talep edilemeyecek.



Servis hattı imalatına başlanmamışsa, başvuru üzerine bağlantı bedeli 5 iş günü içinde iade edilecek.



GAZ BAĞLANTISI İÇİN SÜRE SINIRI



Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren kural olarak 30 gün içinde tamamlanacak. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması durumunda 90 gün sonunda bağlantı bedeli iade edilecek.



KREDİ KARTINA TAKSİT İMKANI



Abone bağlantı bedeli kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenebilecek. Bu işlemden doğan finansman maliyeti tarifelere yansıtılmayacak.



ABONELİK VE GAZ AÇMA SÜRECİ



İlk abonelik sözleşmesi, iç tesisat proje onayı ve güvence bedelinin tahakkukunun ardından imzalanacak. Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde başlatılacak.



Tesisatın uygun bulunmaması halinde eksiklikler giderildikten sonra en geç 4 iş günü içinde yeniden kontrol sağlanarak gaz açılacak.



FATURA VE BORÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME



Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye ulaştırılacak. Ödeme süresi hiçbir durumda 5 iş gününden az olamayacak.



Borçların son ödeme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi için en az 3 iş günü önceden birden fazla iletişim kanalıyla bildirim yapılması gerekecek.



SAYAÇ VE KAÇAK KULLANIM KURALLARI



Sayaçların takılması, sökülmesi ve kontrolü yalnızca dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Sayaçlara dış müdahale sonucu oluşan zarar müşteriye ait olacak. Ölçüm sistemine müdahale edilmesi ise kaçak kullanım sayılacak.



Gaz arzını engelleyen sayaç arızalarına en geç 24 saat içinde müdahale edilecek.



YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA



Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasını EPDK Başkanı yürütecek.

